紅葉指數轉紅　封路後過百市民步行45分鐘到楓香林打卡：未夠紅

每到年尾大棠紅葉都會吸引不少市民打卡，記者今日（18日）到大棠視察，雖然提早已封路，需步行約45分鐘才可到楓香林，仍吸引到大量市民到場打卡，唯不少市民表示楓葉「冇上網睇到咁紅」。



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漁護署昨日（17日）更新大棠楓香林的「紅葉指數」為紅，記者今日（18日）到大棠視察，因應人流增加，警方早於大棠山道避雨亭已開始封路，步行到楓香林需時約45分鐘，但仍無阻市民到場打卡，唯不少市民均表示「紅葉未夠紅」，指「冇上網睇到咁紅」。

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攝影發燒友黃女士與朋友特意帶備攝影器材到楓香林影紅葉，黃女士指紅葉是攝影的一大主題，她們一行人每年都會於不同時間到楓香林數次，例如上兩星期楓葉剛剛變紅已經影過一次，到市區用膳後下午又會再回來楓香林影紅葉，「今朝陰天，光唔係咁靚，影啲水墨嘅feel，下晝太陽出嚟唔同影法」更表示過一段時間紅葉變得更紅又會再來一次。至於明日公共交通工具免車費，黃女士則會特意到烏蛟騰，但目的仍然是影紅葉。

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就讀中四的陳同學及周同學則是單車迷，不時都會相約踩單車，而最近聽說大棠有楓葉睇，便相約由天水圍一起踩單車到楓香林，雖然路程有十多公里，但對於一個月踩四至五次單車的他們而言都早已習慣。對於紅葉，他們均認為「都幾靚」，但，落葉亦變得容易跣胎，所以一路都十分小心。

戚小姐與朋友於社交平台看到不少紅葉，所以特意前來打卡，雖到場後發現「都冇上網睇咁紅」，戚小姐指網上看到的應是用修圖軟件加紅了楓葉顏色，才可以做到那一個效果。