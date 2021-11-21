大棠紅葉初轉紅吸引市民坐專巴前往　下月更紅再來過

【紅葉／大棠／大欖郊野公園／楓香／九巴交通】每年11月中至12月都是大棠大欖郊野公園楓香林紅葉開始變紅的日子，尤其是受疫情影響無法到日韓賞紅葉，都吸引不少市民前往觀賞。今早10時多，往大棠九巴專車車站出現等車人龍，有市民指只能看見少數紅葉，雖然失望，但已計劃下周或下月再來過，料到時紅葉更明顯。



▼11月21日市民賞大棠紅葉▼



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張小姐是第一次到大棠欣賞紅葉，她在出發前做了資料搜集，看到行人路兩邊的樹都變了紅色，景色優美，但現在只能看見少數紅葉，「有少少失望」。幸好今天未算太擁擠，有些少人氣，氣氛也不錯。她指周末消遣是主要入大棠的原因，平日需要上班，今天難得放假，「諗下有邊度去呢，就行一行囉。」

周小姐今天專誠到大棠觀賞紅葉，她現時天氣未算涼快，以其經驗現時紅葉未是最盛放之時，下個月紅葉的數量會更理想。本來希望趁周末有空到這裏湊湊熱鬧，感受氣氛，但人潮未算最多，她預期由即日起至12月遊人將慢慢增多，故打算下月重遊，拍攝更多照片。

郭先生今天是與太太共同前往，碰碰運氣，但紅葉數量未見太多，打算下個星期再來過。被問到感覺氣氛如何，郭先生回答氣氛只是一般，人數亦不算多，以他以住前來觀賞經驗，楓香林應有更多遊人。