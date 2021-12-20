47人案律師涉阻差　指警無權查其身份報警　接線生著與現場警交涉

律師丘律邦被指在47泛民人士初選案聆訊期間，欲進法院時拒向警員出示身份證，被控故意阻撓警務人員罪，案件今（20日）在西九龍法院開審，涉案警長指當日4度阻攔自稱律師的丘進入法庭，要求他出示相關證明文件，但均不獲理會。丘則強調警方沒有此權限，更稱要致電報警，惟接線員僅表示：「你咪問佢點解要攔你囉。」另一名接線生則著丘與現場警員交涉。



兩罪獲不提證供起訴

被告丘律邦（34歲，律師），為伍展邦律師樓的律師之一，他被控於2021年3月1日，在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員；即未能在穿著制服的警務人員要求下，出示身份證明文件以供查閱。

丘原亦被控未能出示身份證明文件，及拒絕或故意忽略服從警務人員命令。這兩罪已獲控方不提證供起訴。

法院下午6時後只許有合理理由人士出入

警長黃偉傑供稱，他當時隸屬東九龍機動部隊，當日奉命到西九龍法院大樓外進行人群控制任務。至晚上6時，警方將大樓外部份位置設為封鎖線，放置雪糕筒及燈色膠帶，多名警員在旁看守。黃指當時進出法庭須有合理理由，並提供相關證明，包括記者、律師及旁聽人士。

丘指警方無權封鎖地方

至晚上9時27分，丘身穿深色西裝進入封鎖區，黃隨即在約2米外揚聲阻止，指這是警方封鎖區。丘沒有理會，黃見狀走至丘面前將其截停，惟丘僅稍早停下後再次急步行。黃亦再次追上截停，並表示該處除了需進入法庭的相關人士外，其他人不得進入，丘則表示他是律師。黃隨即要求丘出示律師證及身份證明文件，丘指警方無權封鎖這個地方，或要求他出示任何身份證明文件，並繼續向前行。

要求有軍裝督察到場協助

黃及其他警員之後再兩度嘗試截停丘，並曾表示只要出示律師證便會放行。丘再重申警方無此權力，並指他是其中一個被告的代表律師，又稱會向法官投訴遭警方阻止入庭。丘繼而取出手機報警，要求督察到場處理，一旁的陳督察隨即向其出示警察委任證。惟丘指他需要軍裝督察到場，拒絕陳的協助。兩名警長其後上前協助，丘重申不會出示任何身份證明文件，要求警方拘捕他。黃其後將丘交給到場的總督察後，開始使用隨身攝錄機拍攝情況。

警長認丘衣著打扮似律師

辯方大律師馬維騉盤問黃指，據法院外的閉路電視，有狀似普通市民的街外人進入法庭，未遭警方截停，黃同意。黃另承認丘與律師的打扮相似，但強調不可以單憑衣著外表確定他是律師，又指如果丘出示到相關證件便會放行。

庭上之後播放兩段報警錄音顯示，丘當時首先報上姓名及律師執照編號，繼而表示在西九龍法院外遭阻撓，要求派督察到場協助。惟第一名接線員僅回應指：「我哋都係搵返嗰啲警察幫你㗎咋喎，你咪問佢點解要攔你囉…」，第二名接線生則不斷重複：「請與現場警員交涉。」

案件編號：WKCC2907/2021