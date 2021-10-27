阻擋警員追捕疑犯　地盤工阻差辦公罪成　被判囚7個月

去年10月31日有市民在太子站聚集，紀念8.31太子站事件，其中一名響應號召到場的40歲地盤工人被指在警員追捕疑犯時，阻擋警員去路令警員倒地。他早前否認一項阻差辦公罪受審，今（27日）在西九龍法院被裁成罪成。裁判官陳慧敏指，被告於高風險日子，以示威者常見裝扮前往高風險地方，明顯意圖參與其中。另被告當日與警員有肢體碰撞，容易挑起在場人士情緒，有一定風險，終判囚7個月。



被告曾榮標（40歲，報稱地盤工人），被控一項故意阻撓警務人員罪，指他於2020年10月31日太子道西地下15號舖後行蓄意阻撓執勤中的警務人員。

裁判官指警員作供與片段有不同 但屬微不足道的分歧

陳官裁決時指，涉案警員雖對當日遭被告撞擊的位置的說法與片段有不同，但這只是微不足道的分歧，不足以影響警員證供的可信性。反觀被告自辯時稱不清楚當時警員在追截疑犯，卻在會面紀錄自言清楚見到追捕過程，說法前後矛盾。對於其曾否移動身體，被告亦閃爍其詞，因而認為被告證供不盡不實，並不可靠。

另根據當日途人的反應，他們目睹追捕均紛紛讓路，身穿制服警員在奔跑時亦有大叫表明身份。而被告作為聽覺及視覺均沒有問題的人，第一反應應是閃避，而非阻礙警員的去路。陳官因而認為，被告向左移動對時機顯然經過計算，絕非意外，終裁定其罪成。

陳官判刑時指，被告在警誡下稱當日是因831記念日而到場看熱鬧。而831屬特別日子，太子亦屬高風險地方，被告身穿黑衣黑褲等示威者常見裝扮出現在現場，明顯有備而來，有意圖參與其中。另被告當日與警員有肢體碰撞，期間警棍套損壞，其行動容易挑起在場人士的情緒，判刑須具阻嚇性，難以說案情不嚴重，監禁式刑罰無可避免，終判被告囚7個月。

案件編號：WKCC1796/2021