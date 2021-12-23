沙井致命意外2個月2宗　工人僅戴口罩開工　潘焯鴻批勞工署少巡查

赤鱲角一工地昨日（22日）發生奪命工傷，工地懷疑泄漏硫化氫，兩名男工墮污水井昏迷，送院後不治，另外地面有3個工人亦吸入沼氣，送院救治。中科監察主席潘焯鴻表示，昨日發生的工地意外，事件反映香港工程水平低下，本身在執行上有問題。他指，首先任何工人、「科文」都應懂得要在現場配備呼吸裝備、鮮風抽風等，顧問公司的安全部亦應有監督。他強調，兩個月前渠務署已有同類事件導致死亡個案，質疑有關方面為何仍未學懂教訓。



潘焯鴻。（盧翊銘攝）

潘又批評，事件反映勞工署責任很大，因為以往署方應該經常巡查，一發現有問題就會嚴厲提告，令工程公司在財政壓力下做好安全工作，但現時勞工署卻已很少查，9個月都不落地盤，特別是政府相關的地盤。潘又聲稱勞工及福利局在死亡數字上「造假」，在賠償後將工人死因歸類為原有疾病等，壓制了因工傷亡的數字。此外，相信工地的安全主任在巡視地盤時有所鬆懈，欠評估當時的風險所致。有人批評工人地渠內工作只戴上外科口罩欠缺安全，潘指的確並非每次到渠內工作要戴上「豬咀」，需要現場評估危險性。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清估計，管道內有機會有沉積物，當沒有工人下去時沒有攪動沉積物則未有氣體排出，有機會造成氣體在工人下去後才出現的情況。他表示，涉事工人本應至少有「豬咀」作過濾，又指如果在渠井地面都能嗅到氣味，狀況是不可能下去工程。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在一個電台節目批評，不治的工人只戴着外科口罩進入污水井工作，但沒有用上其他安全裝備，做法匪夷所思。

另外，蕭倩文又不滿承辦商表示事前已做安全測試的說法，認為其喉管有無沼氣，是難以完全預計。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在一個電台節目批評，不治的工人只戴着外科口罩進入污水井工作，但沒有用上其他安全裝備，做法匪夷所思。（資料圖片/魯嘉裕攝）

另外，上月18日，小蠔灣污水處理廠亦發生工人墮沙井意外，釀一死一命危慘劇，接連在一個月內發生兩次同類型的致命事故，蕭倩文斥感到憤怒，批評負責工程的渠務署及機管局，沒有做好監管，又認為勞工處需要跟進事件，加強工人安全保障。