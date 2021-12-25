天瑜術後成植物人真相仍未明　父控訴七宗罪：同醫管局周旋好辛苦

年僅6歲的周天瑜，因患上「橫紋肌肉瘤」，去年5月於瑪麗醫院接受切除手術，詎料過程中發生醫療事故，天瑜更慘成植物人。事件在10月初經報道後，震驚全城，但涉事的瑪麗醫院和醫院管理局，兩個多月來都沒有向家屬交代事故的更多細節，以及涉事醫護如何懲處，對於家屬質疑其隱瞞、包庇的指控，亦迴避不答，以事件已進入法律程序拒作回應。家屬只可自行向醫務委員會投訴涉事的三名醫生，盼為天瑜追討公義。

已經與醫管局周旋一年半的天瑜爸爸接受《香港01》專訪時力數七宗罪，直言「其實同佢哋周旋係好攰，同埋係好辛苦嘅一件事⋯⋯作為一個普通市民，醫學常識一定無佢哋咁豐富，佢哋就會喺呢方面去欺負你、蝦你，蝦你唔識，講啲唔講啲，你完全唔會知佢哋係呃緊你，或者隱瞞緊你⋯⋯好攰，好失望！」



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年僅6歲的女童周天瑜，因患上「橫紋肌肉瘤」，去年於瑪麗醫院接受切除手術，詎料過程中發生醫療事故，天瑜更慘成植物人。左方是天瑜爸爸。（受訪者提供）

天瑜於2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」，病情嚴重，瑪麗醫院醫生直指家屬需有心理準備，其後安排轉到兒童醫院接受紓緩治療，及試用兩款新藥，去年初腫瘤變小，可以安排做切除手術，天瑜和家人滿心歡喜，期待手術後擺脫病魔，重過新生。不過好景不常，去年5月21日，天瑜在瑪麗醫院做手術期間，心跳停頓52分鐘，令她慘成植物人。

天瑜至今仍臥於病榻，只有眼睛和頭部能夠輕微轉動，不能活動，不能說話，天瑜爸爸坦言「好似對住個公仔咁」。這一年半以來，天瑜爸爸一直為女兒追討公道，盼了解愛女成為植物人的原因，卻發現原來想知道真相，難似登天。他力數醫管局七宗罪：

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一．延遲交代

手術後數天，醫護人員與天瑜家人開會，指初步懷疑天瑜心跳停頓，是因為心臟衰竭，但需時6至8周調查原因。天瑜爸爸指，院方本身最遲應在去年7月底交代，但「無咗影」，至10月初仍稱因為事件涉及瑪麗和兒童醫院，較為複雜，會盡快回覆，天瑜爸爸因而發火，警告將會找記者控訴，醫院才安排在10月12日與他會面。

二．隱瞞醫療事故，說法自相矛盾

10月院方代表稱，最新調查發現心跳停頓與心衰竭無關，而是因為天瑜體內液體流到腹部，腹腔壓力增加，壓住血管，影響血液回流至心臟。天瑜爸爸引述院方當天強調「不過呢件事經過內部檢查，內部醫生嘅會議檢討過，係唔關任何醫療事故事嘅，唔涉及任何人為犯錯」。

不過，在11月18日院方再次與家屬會面，當天卻指「我哋懷疑緊係咪延遲輸血嘅問題」，天瑜爸爸頓感晴天霹靂，「延遲輸血呢件事應該喺手術室當日發生㗎嘛，手術當日已經知道，點解要半年後先同我講呢？之前完全係隻字不提！」

當天院方僅指，延遲輸血是醫護人員溝通問題而致，但未能交待詳情。

天瑜臥床一年半後，體重由15公斤暴升至28公斤，並患上脂肪肝。（受訪者提供）

三．手術前連番出錯

直到去年12月3日的會議中，醫管局才向家屬透露，2019年瑪麗醫院醫生在系統標明天瑜應該使用「特別血」 （CMV陰性的血液），以免受到感染，但同年12月兒童醫院血液及腫瘤科醫生（簡稱為A醫生）根據最新指引，認為天瑜可以使用普通血，卻只在醫生「排版」上作出更改，無通知血庫。

直到手術前，瑪麗醫院醫生均認為天瑜只需使用普通血，雖然該院血庫曾發出配血報告，指出天瑜需使用特別血，亦有護士詢問一名外科醫生（簡稱為B醫生）需否帶備血包，但B醫生卻指不需，未有察覺兩個系統的資料有矛盾之處。

及至手術當天，由於兩個系統紀錄不同，手術室的小型血庫未能提供血包，醫生遂派人到中央血庫取血。由醫生提出需為天瑜輸血，直到天瑜接受到第一包血，期間等待了48分鐘。

雖然院方承認延誤輸血並不理想，但指事件未必與心跳停頓相關，又稱由於起初調查方向是心衰竭，故未有交代延遲輸血的問題。天瑜爸爸狠批屬於狡辯：「就算兩者有無直接關係都好，延遲輸血本身就係一個錯誤，就算佢唔係後者嘅誘因，你都要同我講㗎嘛！」當天院方稱，由9月起開始調查延遲輸血事件，家屬更感憤怒：「10月仲同我講係無涉及人為錯誤？」

與醫管局糾纏一年半，仍未能真相大白，周先生坦言「好攰，好失望」。（張浩維攝）

四．「擠牙膏」式交代，避重就輕

天瑜爸爸認為，院方的解釋當中仍有不合理的地方，繼續鍥而不捨地追問，終再揭發多一名醫生疑有失誤。他引述院方起初指，在手術期間發現兩個系統紀錄不同，由於不知孰真孰假，只可有兩個做法，一是到中央血庫取血，二是冒險使用小型血庫的普通血，但會有風險，嚴重的可以致命。不過，在他追問下，院方終於在今年3月承認，只要在使用普通血時加上「白血球過濾器」，便能達至特別血的效果，揭發麻醉科醫生（簡稱C醫生）捨易取難。而醫院在5月才再回覆指，C醫生曾吩附安排取白血球過濾器，但等待期間，已取得特別血。

天瑜爸爸坦言，作為一個普通市民，醫學常識必然不及院方豐富，「佢哋就會喺呢方面去欺負你、蝦你，蝦你唔識，講啲唔講啲，你完全唔會知佢哋係呃緊你，或者隱瞞緊你。」

五． 至今未交代心跳停頓真正成因

雖然醫院承認天瑜在手術期間流失相當的血量，因而需接受補充靜脈輸液，令血液稀釋，而其體液成份流失到腹部，腹腔壓力增加，影響血液回流至心臟，引發心跳停頓。不過，天瑜爸爸質疑醫護人員是否給予過量的輸液，至今未有回覆，他引述瑪麗醫院一名醫生口頭回應指，輸液有可能「畀多咗10%。」

六．隱瞞追討賠償需經法庭審理

天瑜爸爸指，醫管局在去年12月曾稱願意啟動索償機制，著他等待便可，但他請教他人後才得知，由於天瑜是植物人，已屬「精神上無行為能力人士(MIP)」，因此必須經法庭審理及決定賠償金額，他才懂得去申請法援。

七．以事件已經進入法律程序為由，拒絕回應指控

天瑜爸爸稱，連月來繼續追問為何瑪麗醫院在去年10月和11月兩次會議前言不對後語，是否有醫護暪報，抑或有人包庇下屬等問題，以及涉事醫護如何處分等資料，院方均稱因為已進入索償程序，不便再就臨床處理作出回應。天瑜爸爸質疑，他要求回應的根本非「臨床」問題，院方卻迴避不答，「做錯嘢都可以叫做意外，或者唔想嘅，但之後嘅就唔係意外，手術後對我嘅隱瞞、欺騙、卸責，係誠信問題！」

天瑜父母翻看她兒時照片。（張浩維攝）

與醫管局糾纏一年半，仍未能真相大白，周先生坦言「好攰，好失望」，斥醫管局黑箱作業，「其實同佢哋周旋係好攰，同埋係好辛苦嘅一件事，因為好多時你想知嘅嘢，佢哋唔會直接話畀你聽，就算話畀你聽，都係過濾過⋯⋯佢哋盡量唔會認錯，佢哋只會話你知佢哋做啱咩嘢，佢哋只會話畀你聽補鑊方式有幾咁啱，但點解有呢隻鑊，又唔會講畀你聽，其實隻鑊都係佢哋搞出嚟！」

天瑜爸爸指，就索償方面，仍未申請到法援，而醫管局有意在不承認責任下與家屬庭外和解，雙方仍待專家評估後才會商討賠償金額，他認為賠償只是涉及醫療費用，並不代表醫管局就此事負了責任，「我唔覺得佢賠咗錢之後，就唔需要交待呢件事真相係點⋯⋯唔可以無端端我個女變咗植物人，邊個做錯咗、咩原因我完全唔知！」他已去信特首要求由醫管局以外的第三方獨立調查，亦有向醫委會投訴上述的醫生A、B、C。

天瑜爸爸向醫務委員會投訴涉事的三名醫生，盼為天瑜追討公義。（張浩維攝）

麗醫院發言人回覆《香港01》時表示，因應事件，瑪麗醫院及香港兒童醫院早前已成立跨院專家小組覆檢個案，檢視治療方案、術前檢查及手術過程的臨床處理等相關安排。專家小組成員包括各相關專科及醫管局總部的代表，調查結果連同改善措施的建議已呈交兩院的管理層及醫管局總部，而醫院亦已落實醫療和行政相關的改善措施。

發言人稱，由於病人家屬早前已委託律師向醫管局提出民事索償，事件現已進入法律程序，「恕本院不宜公開回應更多臨床處理詳情。」

雖然院方承認延誤輸血並不理想，但指事件未必與心跳停頓相關。（張浩維攝）

發言人續指，基於復康需要，病人早前已轉至港島西醫院聯網轄下的大口環根德公爵夫人兒童醫院接受護理及復康治療，院方會繼續與病人家屬保持密切溝通，提供適切治療及盡力提供一切可行協助。