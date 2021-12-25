愛女成植物人臥病榻　天瑜爸爸送聖誕禮物：粉紅色雪人公仔聖誕襪

6歲女童周天瑜去年在瑪麗醫院接受手術後，慘成植物人，臥床已有一年半，更是自病發後第四個在醫院渡過的聖誕節。天瑜爸爸在昨日平安夜下午的探病時段，由何文田家中出發用了一個多小時，去到大口環根德公爵夫人兒童醫院為愛女送上聖誕禮品：一隻雪人公仔聖誕襪、紅色聖誕帽、零食及餅乾，以及哥哥親手寫的聖誕卡：「雖然佢宜家食唔到嘢.....用啲食物引吓佢囉，希望佢快啲乖乖哋好番，就可以食呢啲餅乾、糖。」



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天瑜爸爸今年為愛女送上粉紅色雪人公仔聖誕襪作為聖誕禮物。

「今日聖誕節，希望陪住佢過，唔好等佢喺聖誕佳節一個人過，好似好可憐咁，帶一啲禮物、聖誕帽，可能同佢影吓相、或者同佢聽吓聖誕歌，盡量俾啲節日氣氛佢。」天瑜爸爸又把一張哥哥親手寫的聖誕卡放在病床的床頭︰「(哥哥)自己寫的，我都估唔到佢寫咁多嘢，寫得咁有感情。」妹妹看不到，就由爸爸代為讀出：

親愛的妹妹︰ 聖誕節快到了，但是我很思念你，因為妳生病了很久了，希望你快點出院，和我們慶祝聖誕節。祝你聖誕快樂！ 哥哥亦軒

哥哥親手寫給妹她天瑜的聖誕卡。

談到天瑜最近的情況，爸爸說女兒面部有時會水腫，像一個汽球，尤其左臉，原因未明。醫護曾替她驗血、檢查牙齒、亦做過電腦掃描檢查，都沒有發現問題，懷疑只是睡覺時頭部側向一邊，影響血液循環，相信癌細胞無復發，亦有兒科教授曾檢查，認為「唔係危險問題，毋需擔心。」

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天瑜爸爸說，現在與太太都學習護理，因為希望可以接女兒回家照顧，「宜家因為我哋(兩夫婦)做緊( 護理)訓練，會諗到今日去到(醫院)後要考試，同姑娘溫書，有咩程序要做。」他平常探病就會把握時間，幫愛女剪指甲、抹臉、清潔、拉筋、按摩，有時亦會幫她抽痰，「一個鐘頭好快過，眨眼就過，根本做唔切…但冇辦法，宜家疫情問題，希望疫情快啲過去，增加番探訪時間，多啲時間陪番天瑜。」

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天瑜本來是個天真活潑、想像力豐富、有幽默感的小女孩，天瑜爸爸憶述：「佢成日特登自己主動做啲嘢去引你笑，突然間喺你面前扭來扭去跳舞，或者自己搵條毛巾包住個頭，話『爸爸我似唔似印度人啊？』」即使後來患上「橫紋肌肉瘤」，打針時會痛，天瑜起初會「扭計」、哭泣，「但後尾佢知要打嘅時候，會自己同自己講『唔，勇敢啲！』佢真係幾叻幾聽話。」

天瑜臥床一年半後，體重由15公斤暴升至28公斤，並患上脂肪肝。（受訪者提供）

天瑜癌症病情嚴重，天瑜爸爸直言「本來諗住等死」，但突然希望降臨，醫生指她腫瘤變小，適合做手術，一家充滿期待。天瑜爸爸看向家中魚缸，回想起手術前夕曾問天瑜最想術後去哪兒玩，或者最想做甚麼，「佢話想餵魚魚，所以我就養咗呢缸魚，本來我無養魚，佢話想餵魚，我就話『養定缸魚，等你好返就可以餵魚。』」

詎料手術失敗，天瑜更變成植物人，推出手術室時「塊面腫曬，個樣好似科學怪人咁」，數天後又因腦水腫而需開腦，並接受數項手術。即使她對外界聲音、觸覺似乎失去反應，但仍受盡折磨，臥床年半，她曾患上肺炎，曾經骨折，體重更由15公斤暴升至28公斤，並患上脂肪肝。

現時的天瑜屬嚴重智障，智商、反應只如一個月大的嬰孩，爸爸坦言「完全無交流，好似對住個公仔咁⋯⋯好似離開咗我咁，好似唔係世上。」但父母仍堅持到醫院探望，陪她聊天、唱歌，為她按摩，希望有一天能帶她回家照顧。