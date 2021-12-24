強制檢測｜染疫機場清潔工常搭E33巴士　曾訪果欄、元氣、稻香等

一名64歲男機場清潔工12月23日下午初步確診，或涉變種病毒Omicron，防護中心初步懷疑他是在清潔機場禁區內專供等候送院的初步確診者使用的洗手間時染疫。

政府深夜刊憲，將23個處所納入強制檢測公告，當中包括油麻地果欄、油麻地皇牌冰廳、荃灣莎樂美餐廳、屯門市廣場元氣壽司等；而12月1日至22日早上11時至下午1時曾坐屯門開往機場的E33巴士乘客，最遲須在12月25日強檢。



▼12月23日強制檢測公告▼



一名64歲男機場清潔工周四（23日）下午初步確診，政府在12月24日凌晨公布，有23個指明地方被納入強制檢測公告。

機場清潔工曾到訪多間食店，包括屯門市廣場「元氣壽司」。（屯門市廣場相片）

13間餐廳須強檢 涉屯門市廣場元氣、荃灣莎樂美等

機場清潔工曾到訪多間食店，包括屯門市廣場「元氣壽司」、屯門愛定商場S區1樓的「香港達人」、屯門美樂花園商場「香港味道」及「經典冰室」及「金水稻餐廳」、屯門美樂花園「滋味餐廳小廚」、屯門海趣坊「大快活」及「稻香」、屯門三聖商場「青山灣漁港」。

另外，荃灣沙咀道「莎樂美餐廳」、油麻地新填地街「永星冰室」、油麻地窩打老道「三洋美食」，以及油麻地砵蘭街「皇牌冰廳」。

油麻地果欄。（資料圖片／張浩維攝）

12.20下午曾訪油麻地果欄

初確診清潔工曾在12月20日下午兩時至四時身處油麻地果欄，同時段到該處者亦須強檢。

本月曾訪機場中場客運廊、一號客運大樓3T105室一小時

由於確診者在機場工作，本月內曾在機場中場客運廊或機場一號客運大樓3T105室等地逗留逾一小時者，均須強制檢測。

另外，清潔工亦是E33龍運巴士的常客，本月1日至22日上午11時至下午1時，由屯門往機場；以及12月1日至12月23日，每日晚上11時至上午1時曾坐機場出發往屯門的E33乘客，均須強制檢測。而12月20日下午1時至下午3時間曾乘搭任何由東涌站開往機場的S56循環線人士亦須強檢。

屯門醫院。（資料圖片／歐嘉樂攝）

12.13訪屯門湖康診所 12.17及12.20到屯醫臨床腫瘤科

此外，清潔工亦曾在12月13日到訪屯門湖康診所普通科門診；另於12月17日及20日到訪屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨床腫瘤科，同日朝八午一曾到訪上述地點者須強檢。而在12月20日朝十午一曾訪屯門醫院主座大樓地下藥劑部者，亦須強檢。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。