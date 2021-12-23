新冠疫苗｜專家倡打兩針成人隔半年打第三針　青少年隔12周打次針

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（23日）舉行聯席會議，討論疫苗接種事宜。會後公布，建議本港現時約7.3萬只打一針的青少年，在相隔不少於12周後可打第二針，可自選「打大脾」減心肌炎風險。而所有已打兩針的成人，在相隔六個月後可打第三針，若有工作或升學需要前往高危地方者，最早可在第二針後三個月接種第三針。



衞生防護中心總監徐樂堅、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆及新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會議後見記者。

打齊兩針科興或復必泰 3個月至半年可打第三針

許樹昌表示，不論早前是接種科興或復必泰的成人，統一建議在接種第二針的6個月後，接種第3針。至於要到高危地區工作或升學的人，可提早至接種第二針後的三至六個月內，接種第三針。而免疫系統失調病人可提早至只相隔4周，孕婦或餵母乳女士亦建議打第3針；而康復者可於出院後90日或半年接種第二劑。詳細接種安排將稍後公布。

被問到會否更改「打齊針」定義至三針，徐樂堅直言，有專家提議須打齊三針，但更改建議影響到行政措施，「如果加到三針，打兩針唔可以返港......市民返唔到嚟唔理想」，故需時研究行政安排。

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本港7.3萬青少年只打一針 建議可隔不少於12周打第二針

青少年方面，今年9月政府考慮到本港接種疫苗青少年的心肌炎機率大升，更改建議至可只打一針，現時本港約7.3萬青少年只打一針。劉宇隆說，3個月以來累積不少數據及經驗，發現拉長兩針相隔時間至長過21天，免疫反應較好，心肌炎發生機會亦降低。

劉宇隆引述加拿大一份全人口回顧性研究報告，指若兩針復必泰接種相隔少於30日，18歲至24歲男生心肌炎發生率是一萬宗有一宗；而相隔時間增長至31至55日，發生率降至一萬份之0.6；而增長至56日或以上，發生率更可降至一萬分之0.1，即兩針相隔時間由21天延長至最少3個月，可減十分一心肌炎風險。他又說，青少年亦可選擇在大腿附近接種，減低心肌炎風險。

接種中心可提供「打大脾」選項 減心肌炎風險

徐樂堅說，過往有年輕市民在疫苗接種中心要求「打大髀」，做法與手臀注射相近，相信操作上無大問題，只是需時較長，因要提供足夠空間保護接種者私隱。

衞生防護中心總監徐樂堅。(梁鵬威攝)

不排除需接種第4、5針 有藥廠正研究第二代疫苗

疫苗儲存量方面，徐樂堅稱，政府一直有計算及採購疫苗，包括計算未來4至6個月接種疫苗數量。就專家委員會建議關於接種復必泰第3針的量，有信心做得到。被問到本港會否參考外國做法，要求港人接種第四針及第五針，他直言變種病毒流行、「好難排除」，但現階段應先處理頭三針。

聖誕新年假臨近，徐樂堅直言，近日輸入香港的新冠肺炎確診個案有八成屬Omicron，隨著聖誕新年返港人數較多，預計對香港的風險「絕對增加不少」。劉宇隆則期望明年有第二代疫苗出爐，可針對流行的變異病毒株。

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