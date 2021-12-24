冬日美食節｜參展商推1元花膠雞、海參、佛跳牆　冀吸引市民入場

香港冬日美食節今日（24日）在灣仔會展開鑼，一如往年，今屆美食節亦設不少優惠產品。有參展商推出1元花膠雞，展期內每日限量20份，希望可吸引市民到場光顧，「係推銷其中一個環節」。另外，亦有參展商推出1元急凍即食魚翅及1元野生海參等。



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冬日美食節由今日起至28日在灣仔會議展覽中心舉行，亦設不少平價產品供市民搶購。今屆首次參展的「珍品李家」售賣雪藏盆菜及花膠等，並推出1元「金湯花膠雞」，原價888元，展期內每日下午3時及6時應市，每個時段限量10份；另盆菜亦設買一送一優惠。

「珍品李家」負責人林小姐指，今年市道暢旺，為美食節準備各200盆雞煲及盆菜，目標是全部售清。對於今年不設試食，她認為「唔多唔少都有影響，年年都有班人係嚟買熟食」，不過對產品有信心，相信市民仍會購買。她又直言，由於最近派發的八達通第三期消費券不設使用時限，料對銷情幫助不大，「如果早幾個月或者會好啲」。

另外，攤位3F19的「萬順昌」推出1元急凍即食魚翅，每日開場時出售，限量20份，而原價為138元。攤檔3E23的參展商則推出1元即食鮑汁野生海參，每日開場時發售，限量10盒。而「安妮美食」則推出1元梅酒及佛跳牆，不過市民要先玩遊戲，勝出才可購買。