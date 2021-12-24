冬日美食節今開鑼　參展商指人流較往年多　料生意額增10%

香港冬日美食節今日（24日）在灣仔會展中心開鑼，大會指今屆場內共設逾800個參展攤位。因應疫情，美食節場內不準飲食，大會稱不鼓勵提供試食，不過記者發現仍有參展商提供試食，亦有市民在場館內除下口罩試食。



有售賣海味的參展商指，今屆冬日美食節人流比以往大增，即使不設試食，不少市民仍「爽手」購買，相信是受惠於近日派發的八達通第三期1,000元消費券。參展商又料，今屆生意額可比2019年上升10%。



冬日美食節今日（24日）開鑼，不少市民一家大小到場，部份入場人士更帶同購物車「掃貨」。（黃寶瑩攝）

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冬日美食節展期由今日起至28日結束，今早10時開幕前，已有數十名市民等候入場。美食節期間亦有冬季購物節、家居潮流博覽等，開幕前逾百人排隊等候入場。另外，大會亦舉行大抽獎，入場人士於場內以電子貨幣或現金消費滿指定金額即可參加。

今早在美食節中，不少市民一家大小到場，部份入場人士更帶同購物車「掃貨」。合泰海產貿易有限公司往年亦有參與冬日美食節，負責人雷小姐認為，適逢最近派發八達通最後一期消費券，故帶動人流，「以往呢個時候人流無咁多，淨係啲『一蚊嘢』先比較多人，今年人流明顯多咗」。

黃小姐指，會提醒顧客不可在場館內食用，要離開會展後才可進食。（黃寶瑩攝）

她認為今屆美食節雖然沒有試食，但市民「睇啱貨就買，都好爽手，基本上都無講價」，預料今屆生意額可比往年增加10%或以上。雷小姐又指，今屆為美食節準備的貨量，則與往年相近。

因疫情關係，今屆美食節場內嚴禁飲食，大會亦不鼓勵參展商提供試食。不過記者發現，場內有售賣麵食的參展商派發試食品，雖然盛載的膠杯有蓋，不過仍有市民即場除下口罩試食。另外，場內亦有數間售賣熟食的攤檔，所提供的器皿亦設蓋。

雷小姐認為今屆冬日美食節人流比往年多，預料今屆生意額可增加10%或以上。（黃寶瑩攝）

售賣點心的文樂園亦設熟食，銷售主管黃小姐指，會提醒顧客不可在場館內食用，要離開會展後才可進食。她又稱，不擔心措施會影響銷情，「相信香港人都會好想嚟呢啲展銷」。她表示，今年是公司首次參展，準備過千份點心應市，有信心可售清準備的貨量。