寒冷天氣警告｜露宿者拒入避寒中心：易起衝突爭執　偷竊物品頻生

強烈冬季季候風為聖誕假期帶來寒冷天氣，天文台今日（26日）發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，為歷來第五遲。但在節日喜慶的背後，本港仍有一群露宿者，因種種原因無法到避寒中心，寒冬下只能在街邊瑟縮在被窩裡。



▼12月26日露宿者情況▼



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露宿者：避寒中心人多嘴雜 易起衝突

社區組織協會今晚組織20多名義工，到深水埗通州街公園向露宿者派發物資。雖然全日下起連綿冷雨，但仍有數十名露宿者不願到避寒中心避寒。其中，60歲越南籍的景哥解釋，避寒中心人多嘴雜，尤其去廁所時易起衝突並發生爭執；同時露宿者經常在睡夢中被偷竊物品，成為他們卻步的原因。

景哥更以自身為例，指最近被偷走三星智能手機，以及可領取消費券的八達通卡，故無法再閱讀新聞及掃瞄安心出行。問到如何解決生活問題，他無奈表示，唯有借用朋友的收音機，「同人哋企喺度聽一陣。食嘢方面冇辦法，叫人哋幫你買，冇計。」信奉基督教的景哥，今晚閱讀越南文的聖經渡過。

景哥最近被偷走智能手機，以及可領取消費券的八達通卡，故無法再閱讀新聞及掃瞄安心出行。（廖雁雄攝）

棄租木蝨床位 搬到公園露宿

雖然今日天文台發出寒冷天氣警告，但景哥指香港的氣溫相較越南高，認為教會贈送的毛氈足夠取暖，「瞓覺張氈就夠，唔使多。」他亦透露，早於1987年因越南戰亂後不穩而偷渡來港，3至4年前曾在深水埗租用約2,000多元的床位，後來衛生及木蝨問題棄租。而隨着年紀漸老，近年亦失去地盤工作的機會，已有兩年無業只能待在公園，最終成為一名露宿者。「冇辦法，冇工做，身又冇錢，乜嘢都冇，可以去邊啫？ 」

露宿者邦叔從15歲開始，便因家庭原因到處露宿，曾在文化中心、九龍公園、維園等過夜，最後選擇在通州街公園「定居」。（廖雁雄攝）

跨區入住土瓜灣避寒中心：因為有暖爐

至於44歲的邦叔從15歲開始，便因家庭原因到處露宿，曾在文化中心、九龍公園、維園等過夜，最後選擇在通州街公園「定居」，「瞓喺度好多免費飯派。」他目前有清潔及花王的兼職，每個月僅花費數百元，但收入僅足夠吃飯及抽煙。

今晚氣溫降至大約12度，邦叔邊喝着熱心人士贈送的熱湯，坦言感到冰冷，「（隻腳）有少少震。」因此「經驗豐富」的邦叔決定跨區到土瓜灣的避寒中心，指該中心的暖爐、被鋪等設施較完善，更可獲得免費飯盒。他更指如有足夠金錢，會到網吧或賓館睡覺。問到今年的聖誕願望，他說︰「聖誕願望冇乜喎。身體好啦，唔好成日俾差佬拉啦。」他隨後解釋，已有數張罰款仍未繳交。