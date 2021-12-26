寒冷天氣警告｜觀塘海濱露宿者用舊款Nokia手機：都唔知今日凍

強烈冬季季候風今年為港帶來寒冷聖誕節假期，天文台今日（26日）發出今年入冬首個寒冷天氣警告，為歷來第五遲。在節日喜慶的背後，本港一群低下階層不敢外出，只能瑟縮在被窩渡過嚴寒。



觀塘渡輪碼頭面向維港，擁有無敵大海景。但因地理位置處於工商區的角落，成為露宿者的聚居地。部分露宿者更以木板及鐵皮，搭建小木屋以遮風擋雨，身處香港最極端的兩個生活，只在掙扎求存。

記者今午到觀塘碼頭探訪露宿者，有人木屋門口上鎖，有人不願接受訪問，僅得陳伯一人願意閒聊。當時海邊寒風刺骨，記者雙手亦冷得發麻，陳伯打開房門後，便立即跑回床上蓋上社工贈送的棉被。

60多歲的陳伯居住在小木屋，寒冷天氣下只好走進被窩裡。（廖雁雄攝）

因無力交租變露宿者 袋中只餘10元

不願上鏡的陳伯今年60多歲，由於年紀漸長，難以尋覓工作，去年因無力交租，在朋友的介紹下，輾轉到觀塘碼頭定居。雖然每隔約10分鐘便有船隻泊岸傳來嘈吵的引擎聲，但同被界定為露宿者的他，卻說：「好過露宿者先。」

正值聖誕佳節，陳伯苦笑今晚並無「大餐」，只得即食麵及罐頭「細餐」。他透露近日生活拮据，連飯菜也買不起，「又冇錢買餸！我得10蚊咋老友，雞蛋都買唔起呀。講真㗎，唔係講笑。」

在朋友的介紹下，現時陳伯每個月在地盤工作7至8日，每日工作10小時僅得500元。他指，500元可足夠生活3日，包括買餸及香煙。但他稱從未接受政府的恩惠，問到為何不申請綜緩，只見他棉被蓋頭，簡單回應稱「怕醜」。

無收音機、電視、智能手機 不知社會時事

年過半百，雖然無病無痛，但陳伯無兒無女，直至今日依然孑然一身。目測約100平方呎的小木屋尚算整潔，床邊掛起數件社工及教會團體贈送的禦寒衣物，中間放有一張小桌子，放滿近日免費獲得的食物，包括金莎朱古力、果汁等。但木屋的設計簡陋，外面的冷空氣依然透過隙縫，不斷滲進屋內。

對於現時陳伯而言，飽腹為他最迫切的問題。他自言「大食」，每餐需吃3碗飯，直言「有得食就得喇，咩都唔理，最緊要醫好個肚我就得。」不過他亦有其他關注的問題，在傾談間突然詢問記者，今日是否恢復通關。他解釋說，由於沒有收音機、電視或智能手機，除了時事新聞外，連天氣也無法得悉。他無奈說：「唔知呀，都唔知今日凍。」

天文台發出今年首個寒冷天氣警告，陳伯亦認為今日非常寒冷，是「今年最凍嗰日」，不過他並無打算到避寒中心，僅表示「自己唔怕死」。

無得豁免用「安心出行」：60歲嗰啲點呀？

最近政府規定進入餐廳等處所須掃瞄「安心出行」，陳伯只得過時的Nokia手機，坦言須依靠填紙仔進出處所。現時亦未有相關團體，向他贈送智能手機。他更為其他露宿者發聲：「我就話囉，你政府唔知點諗，人哋買唔起手機，冇安心出行真係唔使搵食！65歲先豁免，咁60歲嗰啲點呀？」

何先生表示，希望政府能做好心，給予棉被或衣服。（廖雁雄攝）

與陳伯閒聊過後，記者離開小木屋，中年露宿者何先生剛回家，隨即直言「今日真係好X凍」。他希望政府能做好心，給予棉被或衣服。回望身後維港高聳入雲的高樓，以及如模型細小的木屋，其實許多港人並非在生活，活着只求生存。

▼12.26聖誕節Boxing Day寒冷天氣警告生效▼

