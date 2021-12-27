強制檢測｜24處上榜　包括柏景灣、太古城翰騰閣和德福廣場利苑

本港昨日（26日）初步確診少於15宗，食物及衞生局今日（27日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有24個指明地方被納入強制檢測公告。

兩宗初步確診輸入個案，包括一名42歲國泰機組人員，她是早前一宗輸入個案的同事，她們12月24日由澳洲返港，抵港時檢測結果呈陰性，25日的檢測結果呈初步陽性，並確認帶有N501Y變異病毒株。另一宗則涉及一名由美國返港16歲男病人。公告另涉及一名26歲於上海確診的男病人，他於12月24日在當地進行檢測的結果呈陽性。

上榜地點包括MegaBox的Ruby Tuesday、德福廣場利苑、奧海城Five Guys、太古城中心翰騰閣、將軍澳廣場韓樂、太子金華冰廳、九龍灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司等。



▼12月26日強制檢測公告詳情▼



染疫國泰空姐居柏景灣7座 光顧奧海城Five Guys

公告涉及兩宗於潛伏期曾逗留香港的初步確診輸入個案，首宗個案涉及一名42歲女病人，為國泰本地機組人員，居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座。她於12月22日前往澳洲，離港前於12月21日進行的病毒病檢測結果呈陰性。

她是早前一宗輸入個案的同事，也是國泰航空空姐。她們一同從澳洲乘搭航班CX138，於12月24日抵港。她抵港時，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性，12月25日於竹篙灣檢疫中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性。她沒有病徵，並確認帶有N501Y變異病毒株。她於香港接種兩劑科興疫苗。

染疫空姐離港前的行蹤主要在住所一帶，她曾光顧奧海城3期家上海、奧海城2期商場利寶閣及Five Guys，以及海富商場DC甜品屋；她也有到過觀塘冠天閣大家樂及觀塘廣場2樓愛美詩護膚中心，另亦有光顧北角康澤花園麥當勞、太古城中心翰騰閣、太子弼街金華冰廳、天后電器道亨環．天后。

患者曾前往德福廣場利苑。(利苑網頁)

居陽明山莊少年美抵港確診 法國國際學校強檢

第二宗個案涉及一名16歲男病人，居於大潭水塘道88號陽明山莊17座。他於12月16日前往美國，12月23日於當地進行檢測結果呈陰性。他從美國乘搭航班CX881於12月26日抵港，抵港時，在臨時樣本採集中心的檢測結果呈初步陽性。病人於12月25日出現病徵，變異病毒株檢測結果待定。他先後於香港和美國接種共兩劑復必泰疫苗。

染疫少年離港前，曾光顧中環威靈頓公爵大廈1樓 Hair Corner，又到港跑馬地景光街21號地下正斗粥麵專家，他就讀的跑馬地法國國際學校（ French International School）也納入強制檢測名單。

患者曾前往MegaBox的Ruby Tuesday。(Ruby Tuesday網頁)

26歲男病人於上海確診

公告另外一宗上海確診的個案，涉及一名26歲男病人，居於香港九龍東皇冠假日酒店。他12月19日由香港乘坐航班MU508前往上海，他於12月22日出現病徵，12月24日在當地進行檢測的結果呈陽性。他於5月13日及6月27日於內地接種兩劑科興疫苗。病人於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已被納入強制檢測公告。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至12月27日)▼



+ 2

納入強檢通告的人士，除非曾於12月24至26日接受檢測，否則都需於12月28日或之前接受檢測。

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



+ 7

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼

