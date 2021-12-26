Omicron｜陳肇始指長假期輸入個案升　促機場員工等盡快打第三針

踏入聖誕，本港輸入個案急增，衞生防護中心昨（25日）公布新增25宗輸入個案，包括5名由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名等人，而早前確診的機場清潔工人亦確認帶有Omicron。食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）指，全球Omicron確診個案快速上升，由於Omicron病毒株在全球擴散速度極快，隨着聖誕及新年假期入境人數增加，輸入香港個案亦不斷上升。

陳肇始表示，港府已經採取最高規格的防疫措施，致力防止該變異病毒株流入本地社區，因應Omicron變異病毒株來勢洶洶，她強烈建議所有高暴露風險的組群，例如機場員工、機組人員和在檢疫酒店工作的員工等要盡快接種第三劑疫苗，保護自己及家人。



陳肇始：本港採取全球最嚴謹入境防控要求堵截Omicron流入社區

陳肇始今日發表網誌稱，為嚴格執行「外防輸入、內防反彈」疫情防控策略，達致「動態清零」目標，本港目前採取全球最嚴謹入境防控要求，堵截Omicron流入社區。她指，世界各地專家雖未完全掌握Omicron影響，但已留意到它具更高傳播力，比Delta更迅速地在世界各地蔓延。

由於全球疫情因Omicron急速惡化，陳肇始指港府已公布採取一系列嚴格措施進一步加強「外防輸入」，包括：由12月20日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線七天內有四名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天；12月24日起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時；及12月21日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首四天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首七天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



陳肇始稱Omicron可能更具傳染力 或增加再次感染風險

雖然她指本港已經80天沒有出現本地確診個案，但近月發現的Omicron變異病毒株是疫情爆發以來，出現最多突變的變異病毒株，可能更具傳染力和影響疫苗的有效性，以及可能會增加再次感染的風險。由於Omicron變異病毒株在全球擴散的速度極快，而隨着聖誕及新年假期入境人數增加，輸入香港的個案亦不斷上升，港府已經採取最高規格的防疫措施，致力防止該變異病毒株流入本地社區。

陳肇始稱上月已接種了第三劑疫苗，籲機場員工、機組人員和在檢疫酒店工作的員工要盡快打第三針。（食衞局網誌）

陳肇始：正為可能出現的第五波疫情做最好準備

面對Omicron來勢洶洶，陳肇始指港府會繼續保持高度警覺，食物及衞生局、衞生署和醫院管理局正為可能出現的第五波疫情做最好的準備，以便可迅速啓動各項應變措施，她強烈建議所有高暴露風險的組群，例如機場員工、機組人員和在檢疫酒店工作的員工等，也要盡快接種第三劑疫苗，以保護自己及家人。

重申第三針可對Omicron產生中和反應 籲免疫力弱人士趁下一波疫情前打針

她指，研究顯示，接種第三劑疫苗可以對Omicron變異病毒株產生有效的中和反應，是保護社區免受所有病毒株侵害的關鍵。因此她再次呼籲現在已經符合接種第三劑疫苗資格的市民盡早接種，至於仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想，在下一波疫情來襲前盡早接種疫苗。