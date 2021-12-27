專訪｜大學修中文　中國通藍天銘最愛孔子思想：己所不欲勿施於人

以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）來港履新仍不到3個月，予人很有魄力的感覺，已四出與不同界別人士會面討論。藍天銘在外交界已打滾了22年，是一名中國通，在派駐香港擔任駐港總領事前，曾在2014年至18年間擔任駐成都總領事。在中國當過總領事，懂得說中文也不奇怪，但原來藍天銘不單懂說普通話，要讀懂中文同樣沒難度。原來在大學時，當他的同學都都因日本的影響力而選修日文時，他卻對中文情有獨鍾，最最決定選修中文。



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「當年是1996年，當時的中國與現時很不同，但我仍然相信中國會再強大起來。」藍天銘續稱：「猶太是古文明之一，而中國則是另一大古文明，當年我對文明起源很感興趣，於是就決定讀中文。」

藍天銘畢業於耶路撒冷希伯來大學經濟系及中國研究學系。他懂得說希伯來文、英文、韓文及中文，他曾在北京大學深造中文，因此懂得聽、懂得說更懂得讀。」

熱愛中國文化的他，被問及認為哪種中國思想最吸引？他認為孔子的「己所不欲勿施於人」最令他認同，「猶太文化中也有意思類似的教導」。

除此之外，中國的思想同樣令他事業再上一層樓。時為2014年，當時藍天銘有機會擔任北京以色列大使館第二把交椅，又或者在成都新領事館擔任總領事，二擇其一。對於要做決定，藍天銘想起了中國的一句說話「寧做雞頭不做鳳尾」，在地方做大阿哥，也不到北京仰人鼻息，最後選擇到成都做開荒牛擔任駐成都首任總領事。就任期間，他更開通了微博帳號，以中文發文與粉絲互動，最後吸引了近3000名炒絲。不過，隨着他卸任，他的微博帳號已沒再更新，想得知他最新工作，粉絲就要跟隨他的LinkedIn帳號了。

回望過去，他認為自己當時做對的選擇。他在成都任總領事，一做便是四年，其後他返回以色列，在外交部亞太分部的東北亞部門任總監。於2021年到香港履新，為事業揭開新一頁。