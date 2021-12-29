葵涌醫院男病人爭執誤殺院友　官指被告或反應過大　判囚兩年

葵涌醫院男病人涉於3年前，和同房病人起爭執。同房病人被推跌，頭部撞牆身亡。男病人否認1項誤殺罪受審，早前被裁定罪成。法官今（29日）在高等法院判刑時指，被告在案中只是推死者的膞頭，卻引致悲劇的後果。法官指被告案發時或反應過大，惟亦不能忽視他有使用暴力的前科，遂決定判囚兩年。



被告張澤明（36 歲），早前被裁定於2018 年11月5日非法殺死鄭學云（終年41歲）。

求情指未有使用武器

案情指，被告與鄭學云案發時為葵涌醫院精神科的住院病人。於2018年11月4日，職員發現鄭躺在浴室的地下，血跡斑斑。鄭被送院搶救，翌日不治。閉路電視顯示，被告和鄭事發前曾爭執。同房病人看到，被告在浴室內大力推鄭，最終令鄭失平衡，其頭部撞牆後倒地。

辯方求情時透露，被告在案中未有使用武器，非持續襲擊，他在事發後未有逃走。

服食毒品致精神問題

法官在判刑時指，被告來自破碎家庭，因缺乏監管而服食毒品，引致其精神問題。此外，被告有多項案底，包括有意圖傷人、襲擊致造成身體傷害和藏毒等。

被告過往有暴力前科

法官判刑時指，本案因鎖事引起，被告對鄭的襲擊非嚴重，只是推他的膞頭，最終引起悲劇的後果。法官接納被告受藥物影響，案發時或反應過大，惟亦需考慮被告有使用暴力的前科。

法官以兩年半監禁為量刑起點，但考慮控方在檢控中延誤，因此酙量減刑半年，終判被告入獄兩年。

案件編號：HCCC 97/2021