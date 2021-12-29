搜立場新聞｜六名高層被捕　《立場》宣布即時停運　遣散所有員工

警方國家安全處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》至少6名現任或前任董事及高層、搜查《立場》辦公室，並凍結6,100萬資產。《立場新聞》網站早上起已無再更新，並在下午4時左右宣布，即時停止運作，網站及所有社交媒體立亦會立即停止更新，並將於日內移除。除了已請辭的署任總編輯林紹桐外，全體員工亦已即時遣散。

《香港01》記者下午未到5時，嘗試瀏覽《立場新聞》網站，發現該網站一度出現「Service Temporarily Unavailable」的頁面，其後回復正常，



（立場新聞FB截圖）

▼12月29日 200警力搜《立場》辦公室▼



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公告：日內移除網站及所有社交媒體

立場新聞表示，警方今早拘捕公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，公司已為涉事人員提供協助。因應情況，決定即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除；由於署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。

立場新聞重申，公司以不牟利原則營運，立足香港主場，編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，感謝讀者一直支持。

警方國安處今晨展開拘捕行動，被捕的人包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，並在大欖懲教所拘捕正因《蘋果日報》案而被還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏；而《立場新聞》副採訪主任陳朗昇亦在大圍住所被帶走協助調查。

其後在早上8時許，林紹桐被探員帶返《立場新聞》位於觀塘開源道的辦公室，大批警員亦前往該辦公室搜查，直至中午時分，警方將檢取的33箱證物搬上貨車，包括電腦及文件等。

成立於2014年的《立場新聞》，自前年的反修例風波便被捲入政治風眼，多次被政府點名發稿譴責，一反以往政府部門不點名批評傳媒的慣例，其中保安局局長鄧炳強月初點名譴責《立場》多番作出偏頗、誤導、妖魔化執法部門的報道，警告「任何人或組織，無論用咩去包裝，用媒體包裝又好，用非政府組織包裝又好，只要想違法、想危害國家安全，我哋一定會搵證據，證明你係犯法」，疑為是次拘捕行動舖路。

《立場》前身為《主場新聞》，在2012年成立，由蔡東豪、梁文道、劉細良及宋漢生在2012年共同創辦，明確支持民主派，惟營運短短兩年，便突然退場，在2014年7月宣布結束營運，並在聲明中形容當時的香港「政治鬥爭氣氛令人極度不安，多為民主派人士，被跟蹤、被抹黑、被翻舊帳，一股白色恐怖氛圍在社會彌漫」。

事隔不足半年，蔡東豪便再次聯同資深媒體人鐘沛權和余家輝，攜手創立《主場新聞》，並在董事會加入多名社會人士，包括吳靄儀、方敏生、何韻詩、練乙錚、周達智等，並在約章中明言確保編採獨立自主、以非牟利原則運作，公眾的贊助只可用於傳媒事業。

至今年6月，多名《蘋果日報》高層被國安法拘捕，並在凍結資產後被迫停刊，《立場》隨後亦發表聲明指，為保障支持者、作者及編採人員，除六位董事離職外，亦會將今年5月及之前刊出的評論文章下架、與大部份員工終止原有僱傭合約後重新簽約，並中止「MyStand計劃」付費會員的月費轉賬安排及停收新贊助款項。

到今年11月和12月，鍾沛權以家庭理由，分別辭任總編輯及董事，署任總編輯林紹桐出任董事，目前公司董事僅餘蔡東豪和林紹桐。鍾沛權的妻子為前《蘋果日報》副社長陳沛敏，她被控違反《港區國安法》，被捕後一直還柙，亦是今日《立場》案被捕的一員。