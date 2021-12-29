搜立場新聞｜承印人僅餘蔡東豪為董事　4月英國成立公司

警方今日（29日）拘捕《立場新聞》六名現任或前任董事，亦到辦公室搜查帶走電腦。《立場》2014年以「Best Pencil (Hong Kong) Limited」為名註冊公司，一直有離岸公司控股，今年6月多人相繼辭任Best Pencil董事，目前董事僅餘蔡東豪。只有三名董事或前董事未被捕，即蔡東豪、練乙錚、余家輝。

立場新聞亦在網站介紹將公司名改為今年4月在英國成立的「Stand News (UK) Limited」，Best Pencil列為承印人。立場新聞約有數十名職員，總編輯、署任總編輯相繼被捕辭職後，副總編輯、副採訪主任亦被帶走協助調查，今日中午辦公室解封後，記者和其他職員陸續回公司。



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消息：副總編輯被帶走調查

警方國安處以及涉嫌發布煽動刊物罪，今日（29日）拘捕立場新聞六名現任或前任董事，包括前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、何韻詩、吳靄儀、方敏生、周達智，亦到辦公室搜查帶走電腦。副總編輯梁俊勤、副採訪主任陳朗昇，亦被警方帶走調查，但無被捕。

《立場》今早未有更新新聞報道，辦公室中午解封後，職員陸續返回善後。林紹桐今日亦辭去署任總編輯的職務，目前立場除了副總編輯、總採訪主任外，還有幾位正副採訪主任以及其他記者，負責日常新聞編採工作，亦有駐英國記者，採訪當地新聞。

2014年以「Best Pencil」為名註冊公司

立場新聞以「Best Pencil (Hong Kong) Limited」為註冊公司，於2014年12月16日成立，首任公司董事為蔡東豪和余家輝，從成立至今，一直由英屬處女島（BVI）註冊的「Web Network Limited」離岸公司控股。

社會人士加入董事會 確保編採獨立、非牟利運作

2015年Best Pencil陸續加入鍾沛權、何韻詩、吳靄儀、周達智、方敏生、練乙錚。根據立場新聞創刊時訂立的約章，當中需要確保編採獨立自主、以非牟利原則運作，而接受公眾贊助只可用於傳媒事業。

他們透過邀請不同的社會人士加入董事會，目的為監察履行約章。根據立場網站資料，原有八位董事來自不同界別，包括前中央政策組全職顧問及《信報》總編輯練乙錚、大律師及曾任《明報》副總編輯及督印人吳靄儀、新聞工作者余家輝、前《主場新聞》總編輯鍾沛權、「大愛同盟」及「文化監暴」發起人何韻詩、前社聯行政總裁及前紅十字會秘書長方敏生、毅行者周達智，及創辦人之一的蔡東豪。

《蘋果》高層被捕後 多名董事辭職

2021年6月，余家輝、何韻詩、吳靄儀、方敏生、練乙錚、周達智，相繼辭去Best Pencil董事，董事名單只剩蔡東豪和總編輯鍾沛權。當時正值《蘋果日報》被當局引用國安法凍結資產及停刊，立場新聞指為保障支持者、作者及編採人員，除六位董事離職外，立場新聞亦將於今年5月及之前刊出的評論文章下架、與大部份員工終止原有僱傭合約後重新簽約，並中止「MyStand計劃」付費會員的月費轉賬安排及停收新贊助款項。

到今年11月和12月，鍾沛權以家庭理由，分別辭任總編輯及董事及公司秘書，署任總編輯林紹桐出任公司秘書，目前公司董事僅餘蔡東豪。鍾沛權的妻子為前《蘋果日報》副社長陳沛敏，她被控違反《港區國安法》，被捕後一直還柙。

三名現任或前董事未被捕 練乙錚移居日本

換言之，8名前任或現任的董事只有練乙錚、余家輝及蔡東豪未有被捕。練乙錚早前接受沈旭暉的訪問，透露已移居日本，並在當地大學任教。記者亦嘗試致電余家輝，但未有回覆。

前蘋果日報副社長陳沛敏為鍾沛權的妻子。（資料圖片）

4月成立英國公司 Best Pencil改為「承印人」

以往立場新聞網站，有列出公司名稱為「Best Pencil (Hong Kong) Limited」。但最近網站將「Best Pencil (Hong Kong) Limited」列為「承印人」，公司名改為「Stand News (UK) 」，並列出英國地址。

根據英國查冊，「Stand News (UK) Limited」於今年4月21日成立，公司董事為楊天帥，他是《立場新聞》記者，過往曾任職本港其他報章，亦有翻譯書籍。

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