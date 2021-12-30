Omicron｜合計10航班停飛　菲傭來港難　航空公司往返倫敦大削班

新冠疫情現危機，近日輸入個案急升，更有部分確診感染Omicron變種病毒株。政府於過去兩周禁止7班航班飛抵香港兩周，涉及多個熱門地區，如洛杉磯、多倫多、倫敦及紐約等，最快明年1月2日才復飛。衞生署今日再宣布多3個航班禁飛，涉6個航空公司共10個航點。

除了政府禁飛的航班外，早前維珍航空及英國航空都表示，因應港府防疫措施，叫停往返香港和倫敦的航班。



衞生署宣布禁飛3個航班，包括芬蘭航空由赫爾辛基飛抵香港的航班、土耳其航空由伊斯坦布爾飛抵香港的航班，及宿霧太平洋航空由馬尼拉到港航班，它們均涉有乘客抵港檢測後確診以及有乘客未能符合第599H章的指明條件，將被禁於12月30日至明年1月12日期間着陸香港。換言之，菲傭來港的航班選擇又少一個。

港府於今年4月收緊民航客機溶斷機制，若同一班客機有3名或以上乘客抵港檢測確診，或7天內同一航空公司於同一地點的兩班客機有兩人或以上確診，就會被禁飛。

過去兩周，本港已引用第599H章禁止4間航空公司共7個出發地的航班溶斷，涉及多個港人熱門地點及大城市，包括美國洛杉磯、紐約、加拿大溫哥華、英國倫敦等，有4個航班涉及國泰。按衞生署資料，最快解禁料為國泰紐約返港的航班，明年1月2日可以復飛。

（香港01製圖）

不過，國泰今日表示，不能如期運作所有已計劃的航班，並正整合2022年第一季期間的航班，包括取消部分往來香港的客機。不少國泰乘客今日起陸續收到通知航班被取消。

12月起港府收緊機組人員檢疫條件，亦令多間航空公司表示停飛香港，包括英國航空、維珍航空及瑞士航空。參考入境事務處的出入境數字，昨日僅833人由機場抵港，較12月1日的1,344人少四成。