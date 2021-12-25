增25宗確診　國泰昨7名乘客確診　倫敦抵港所有國泰航班禁飛14日

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，新增25宗輸入個案，創多月以來新高。其中，國泰航空於12月24日，由英國倫敦飛抵香港的航班CX252，有7名乘客抵港檢測後確診。當局引用第599H章，禁止國泰航班由倫敦抵港14天。



國泰航空於12月24日，由英國倫敦飛抵香港的航班CX252，有7名乘客抵港檢測後確診。（資料圖片）

衞生署今日宣布，引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止三間航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港14天。包括禁止阿聯酋航空由從迪拜和曼谷抵港、大韓航空由首爾抵港及國泰航空由倫敦抵港航班。

禁阿聯酋迪拜和曼谷抵港航班14天

署方指，阿聯酋航空於12月23日，由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班EK384，有兩名乘客抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合第599H章指明的條件。將由今日起至2022年1月7日禁止阿聯酋航空從迪拜和曼谷着陸香港。另外，大韓航空於12月23日由韓國首爾飛抵香港的航班KE607，有5名乘客抵港檢測後確診，當局禁止大韓航空於12月26日至2022年1月8日從首爾着陸香港。

有個案曾打三針復必泰

至於國泰航空於12月24日由英國倫敦飛抵香港的航班CX252，則有7名乘客抵港檢測確診，當局引用第599H章，禁止國泰由12月26日至2022年1月8日期間從倫敦抵港航班。

其中個案12581的36歲男病人，他無病徵，並曾於本港接種三劑復必泰疫苗。另外同樣無帶有病徵的24歲男病人（＃12583），亦曾於英國接種三劑復必泰疫苗。