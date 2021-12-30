童軍總會舉行榮休百人宴涉違限聚令　前高層等7被告遭票控押後訊

香港童軍總會九龍地域一名前高層退休，被傳媒踢爆於今年4月在尖沙咀香港童軍中心舉行榮休宴，筵開34席，招待逾百人，涉違限聚令。香港童軍總會、前高層余煥懷等遭票控，案件今日（30日）在九龍城裁判法院提堂，由於控方申請押後案件以便索法律意見，考慮控罪是否適合，裁判官准案押後至3月9日進行答辯。



7名被告：香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及LING KAY KAU。

首4名被告被控違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)。童軍總會另被控違反合格證明書的條件；而酒家則另被控明知而容許受禁羣組聚集及違反合格證明書的條件的情況下管理一間會址。

梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau則被控組織受禁羣組聚集。所有控罪的涉案時間為2021年4月10日，地點為佐敦柯士甸道童軍中心「粵品滙」。

案件編號：KCS30502-30511/2021