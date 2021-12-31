封區檢測｜疑有首宗Omicron社區感染　澤安邨榮澤樓強檢無人確診

衞生署衞生防護中心昨日（30日）為一宗懷疑涉Omicron變種病毒的新冠肺炎感染個案，對石硤尾澤安道1號澤安邨榮澤樓進行封區檢測。政府今早上7時47分發聲明，指已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



聲明指，截至今日凌晨1時，916人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約550戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

​自今日上午約7時起，石硤尾指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

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當局昨日公布一名居於上址的76歲男病人初步確診，他是早前確診、獲國泰豁免檢疫但違規外出空少（個案12611）的非同住家人，曾於12月28日進行檢測，結果呈陰性。個案12611確診後，男病人於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，12月29日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，沒有病徵，帶有N501Y及T478K變異病毒株。

病人為退休人士，近期沒有外遊，曾接種兩劑復必泰疫苗。男病人與個案12611以及另一名女子，於12月27日下午約一時半至三時在九龍塘又一城G25號望月樓午膳。該名女子已於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其於12月29日抽取的樣本檢測結果呈陰性。