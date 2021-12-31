Omicron｜國泰停貨機運作7日　貨機人員檢疫日數3變7

Omicron變種病毒於全球肆虐，接連有機組人員確診，政府早前要求原本屬免檢疫群組的機組人員，在抵港後需入住檢疫酒店隔離3日。《香港01》收到消息指，國泰向員工發通告，衞生防護中心要求檢疫期由3日延長至7日，並需在貨機實施閉環式操作。

另外，由於檢疫期延長，消息指國泰需檢視檢疫酒店的空缺情況，因此需即時暫停貨機運作7日，暫訂1月6日重啟。



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通告指，國泰需要在貨機實施閉環式操作，並要招募更多員工，在客機上展開閉環式操作。另外，國泰亦要檢視檢疫酒店的空缺，及其他有關措施，因此會暫停貨運7日。

國泰回覆表示，鑑於駐港貨機機組人員的檢疫要求進一步收緊，國泰貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日，就此致歉。

國泰稱，會與顧客跟進紓緩暫停航班帶來的影響，亦會與相關持份者商議就1月6日後的航班計劃，並會儘快公佈。

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