新年到！每年1月，麥當勞會為產品作出價格調整，今年亦不例外，部分熱賣產品，如魚柳飽、麥芝蛋等，將於2022年1月3日全部「加1蚊」，以超值選11元魚柳飽為例，加幅達9%。另外，McCafé的主要產品價格1元，包括單點及套餐，平均加幅約2%，公司未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。



另外，麥當勞亦會於新一年推出新優惠，由1月3日起，連續7日「著數人氣王」優惠，第一日會推出10元9件麥樂雞。



麥當勞在2022年1月3日起調整價格，多款食品加價。（余俊亮攝）

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新一年，麥當勞將會調整價格，多款食品將會加價。麥當勞稱，部份食品已經凍價多年，包括11元魚柳飽、25元6件麥樂雞餐及14元醒神超值選麥芝蛋飽餐。麥當勞指以上食品已經超過三年沒有加價，然而，受到疫情影響，全球貨運及食材成本大幅上漲，麥當勞經審慎考慮後，決定於1月3日起作出溫和的價格調整，主要產品價格輕微上調1元。

麥當勞在2022年1月3日起調整價格，多款食品加價，魚柳魚五年來首加價1元。（余俊亮攝）

咖啡期貨價格兩年升逾倍 麥當勞：續嚴控成本

另外，由於疫情後全球多個港口關閉，貨船縮減國際航線，令貨運價格過去一年暴升6倍，其中牛肉、蔬菜、雞蛋及食油的增幅比較多，而2021年12月的國際咖啡期貨價格，兩年之內飆升逾100%，創2012年1月以來近10年新高。公司未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

麥當勞在2022年1月3日起調整價格，多款食品加價。（余俊亮攝）

此外，麥當勞推出「安撫」客人的優惠，由1月1日起至2月16日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMe消費滿元35元，即享全單九折優惠。另外，由1月3日至9日，麥當勞App推出連續7日「著數人氣王」，第一日會推出10元9件麥樂雞。