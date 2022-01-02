封區檢測｜東涌映灣園、北角南天大廈和馬鞍山雅典居均無人確診

衞生署衞生防護中心昨日對北角英皇道275號南天大廈、東涌映灣園第二期映濤軒第6座和馬鞍山雅典居第6座進行封區檢測。當局今早公布，上述三址都沒有確診個案。



【07:30】當局宣佈，馬鞍山雅典居第6座截至今日凌晨2時30分，約300名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中八戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

涉這次封區的住戶是一名50歲家庭主婦，她12月27日約中午12時至下午2時曾於又一城望月樓用膳，12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，昨日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測呈陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

【07:00】當局宣佈，北角英皇道275號南天大廈截至今日凌晨1時，約285名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中約15戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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涉封區的患者是一名28歲國泰空姐。她於12月27日從美國乘搭航班CX885抵港，在12月29日開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診，其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

她抵港後居於北角英皇道南天大廈，自12月29日起到其友人的居所，即東涌映灣園第二期映濤軒第6座暫住。

【06:32】當局發聲明指，東涌映灣園第二期映濤軒第6座截至今日凌晨1時，約900名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。