Omicron｜國泰空姐抵港5日染疫　居北角再搬東涌　兩住所圍封檢測

Omicron變種病毒個案在全球肆虐，近日更加流入本港社區。中心今日（1日）公布，一名28歲女機組人員抵港後，於美國乘搭航班CX885於12月27日抵港，在12月29日開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診，其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。



她於抵港居於北角英皇道南天大廈，自12月29日起到其友人的居所，即東涌映灣園第二期映濤軒第6座暫住。中心指，因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚將病人於香港曾居住的兩住所圍封檢測。



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衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，正調查一宗涉及變異病毒株的新型冠狀病毒初步陽性檢測輸入個案。個案涉及一名28歲女病人，為本地機組人員，居於北角英皇道南天大廈。她曾於12月22日在港進行檢測，結果呈陰性；於12月24日前往美國，其後從美國乘搭航班CX885於12月27日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性，其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測。

於12月29日出現病徵 翌日求診後初步確診

她在12月29日於社區檢測中心的樣本檢測結果呈陰性，同日晚上開始出現病徵，12月30日向私家醫生求診，其檢測結果今日呈初步陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。她曾於香港接種兩劑復必泰疫苗。中心指，根據病人提供的資料，她自12月29日起到其友人的居所，即東涌映灣園第二期映濤軒第6座暫住。

1月1日，北角英皇道南天大廈被列為指明「受限區域」。(政府新聞處圖片)

北角南天及東涌映灣園同樣圍封檢測

中心表示，因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚將病人於香港曾居住的大廈，即北角英皇道南天大廈和東涌映灣園第二期映濤軒第6座，作出限制與檢測宣告。同時，她於傳染期在港曾到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍在進行中。

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政府下午指，於6時30分起限制在東涌指明「受限區域」（即東涌健東路1號映灣園第二期映濤軒第6座（不包括位於映灣園第二期映濤軒第6座地下樓層的綠茵英文（國際）幼稚園（東涌）及映灣園映濤軒第7座），目標是在明日（2日）上午約六時完成行動。

另外，當局自下午7時起限制在北角指明「受限區域」，即北角英皇道275號南天大廈（不包括位於南天大廈1樓樓層的餐廳及2樓樓層），目標在明日（2日）上午約七時完成行動。

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相關受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，並須於明日凌晨一時前接受檢測，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、5、7、12及19日進行強制檢測。