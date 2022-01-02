衞生署改「確診」定義　增「無症狀感染」　與內地看齊

新冠疫情持續近兩年，衞生署以往將覆核檢測後呈陽性的個案，統一稱為「確診」個案，不過，踏入2022年，署方在新聞公告一改以往做法，將陽性檢測個案細分為確診、無症狀感染及復陽個案，與內地個案分類方法看齊。



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澳門上月宣布，為便利澳門的防控措施和內地對接，採用國務院對新冠肺炎個案的分類和定義，分開統計確診病例及無症狀感染者。

本港由一月一日起亦跟隨步伐，衞生署昨日(1日)在新聞公告改變以往做法，將陽性檢測個案細分為「確診」、「無症狀感染」及「復陽」個案，與內地個案分類方法看齊。例如昨日有17宗「陽性檢測個案」，當中5宗為「確診」，12宗「無症狀感染」，不過，「累計個案」數字包含「無症狀感染」。

目前內地將個案分為「確診」及「無症狀感染」。「確診」個案須有病徵，「無症狀感染者」則無相關臨床症狀。當無症狀感染者出現病徵，會再轉為「確診」。

陳肇始曾稱為通關須改確診定義 以便啟動熔斷機制

翻查資料，食物及衞生局局長陳肇始去年11月接受媒體專訪時曾表示，與內地商討通關的其中一項重點工作，是需要與內地就確診個案的定義達成共識，確定當出現哪類個案時，需要啟動熔斷機制。

《香港01》正向衛生署查詢。