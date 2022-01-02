新冠肺炎｜內地增131宗本土確診陝西佔123　西安本輪確診逾1500宗

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（1日）內地新增本土確診病例131宗，新增本土無症狀感染者4宗。



本土確診病例方面，陝西123宗，其中西安市122宗、延安市1宗；浙江7宗，均在寧波市；河南1宗，在洛陽市；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在河南）。

本土無症狀感染者方面，4宗均在河南洛陽市。

自2021年12月9日西安報告出現本土新增新冠肺炎確診病例以來，截至目前西安累計報告本土確診病例1573宗。

目前陝西全省確診患者均在西安的定點醫院接受治療，共有3000多名醫護人員參與救治。國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組醫療救治專家楊毅表示，目前已經啟用了3家定點醫院，第4家定點醫院也已經準備好，床位總數超過3000張，醫療資源能夠保證病人得到充分的救治。

西安統籌組織發放生活必需品，為封閉管理小區提供物資保障。（中新社）

1月1日晚上，浙江寧波市通報，自當日上午寧波市北崙區通報一宗新冠肺炎確診病例以來，寧波市北崙區啟動了大規模核酸檢測工作，檢出陽性感染者6宗，寧波北崙本輪疫情已累計報告7宗確診病例。

當局又指，寧波本輪疫情確診病例毒株基因組測序結果為Delta的AY.57病株進化分支。該病株與去年12月寧波鎮海區、紹興上虞區疫情的Delta的AY.4 進化分支不一致，排除源於上述疫情的可能性。經比對分析，與近期越南發現的病例基因相似。

此外，1月1日，河南洛陽市舉行疫情防控新聞發布會通報稱，去年12月31日，洛陽市新安縣發現2名核酸檢測陽性病例，判定2名均為無症狀感染者，後續又發現2名無症狀感染者和4名初篩陽性病例。目前洛陽共發現8名本土感染者。