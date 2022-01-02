Omicron走入社區　市民到流動接種車打針：唔打針無得飲茶

疫苗流動接種車今（2日）和明日到訪葵青長康邨康泰樓對出羽毛球場，主要為長者或行動不便人士提供復必泰疫苗接種，現場設置了多個藍色帳篷，並有醫生免費為準備接種的市民提供諮詢。現場所見，不少市民到場排隊，大部分是長者，一度出現人龍排隊等候接種。有在場接種新冠疫苗的市民表示，政府現時等同強迫市民接種，「而加唔打針唔俾你去飲茶。」



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邱先生是其中一名到疫苗流動接種站接種首劑疫苗的人士，「之前冇打係因為怕麻煩，而加唔打針唔俾你去飲茶，政府迫你打都冇辦法。」他指不打針對生活影響必大，但飲茶很重要：「其實影響唔係大既，不過緊係有得飲茶好啲啦。」他亦解釋，並非擔心疫苗是否安全，「主要因為怕麻煩，咁多人打左都冇事，唔會驚啦。」

張女士也是到場接種的市民，她指接種的主要原因是不方便及病毒變種，「而加周圍(病毒)話變種，周圍都唔去得…食肆同街市唔入得，咁食飯同買餸都要。」被問到是否因擔心第五波疫情即將來臨，張小姐就指「呢啲我唔知啦，但係打左針點都安全啲既。」

李小姐今天與丈夫同行到場接種第三劑疫苗。(鄭子峰攝)

李小姐今天與丈夫同行到場接種第三劑疫苗，首兩劑他們是在荃灣愉景新城接種，提到為何選擇第三劑在康泰樓樓下接種，李小姐解釋「上次架車嚟個時未夠半年，而且唔想再搭車，有得係度打就係度打。」問及為何早前會選擇接種新冠疫苗，「打針都係為左保護自己，保護人地就呃人既。」「驚都唔驚得(第五波疫情)咁多啦，(政府)話打加強劑咪打加強劑囉。」

流動接種站將會在1月4日及5日到訪屯門欣田邨綠田樓後門對出空地並只會提供復必泰疫苗接種。到場的市民可即場打針，或先致電51930375報名預約，節省輪候時間。