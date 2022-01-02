通關｜ 72.1萬人申請港康碼帳戶　流動支援站明起覆蓋18區港鐵站

香港與內地通關確實日期一延再延，而政府早前推出、為通關做準備的「港康碼」，資訊科技總監辦公室表示，截止今日（2日）中午已有72.1萬名市民申請註冊帳戶，當中近80%已啟動帳戶。至於當局為協助有需要市民申請「港康碼」而設的流動支援站，明日（3日）起再增15個至25個，服務點覆蓋全港18區港鐵站。



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資科辦表示，截至今日中午，已有72.1萬名市民申請註冊帳戶，當中有56.2萬人已啟動帳戶，亦即近80%市民已啟動帳戶。

「港康碼」網頁新增兩功能 包括簡化「忘記登入密碼」功能

當局亦已在「港康碼」網頁推出兩項新功能，包括新增「取消未啟動的帳戶」功能，讓已註冊但未能啟動帳戶的市民，取消未啟動的帳戶，重新註冊，以及簡化「忘記登入密碼」功能，市民只須輸入身分證明文件資料和短訊驗證碼，便可重設帳戶登入密碼。

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資科辦又指，上月底安排外展隊在10個港鐵站內設立「港康碼」流動支援站，至今已協約1.5萬人辦理申請「港康碼」相關手續，明日將於15個港鐵站增設支援站，包括朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔和筲箕灣站，連同上月已投入服務的支援站，在港鐵站的流動支援站將增至25個。外展隊會朝9晚6為市民提供服務。

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