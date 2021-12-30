Omicron｜又一城望月樓食客染疫　梁子超︰社區已爆疫須叫停通關

國泰航空豁免檢疫的44歲空少今日（30日）證實感染變種病毒Omicron，他於12月27日下午1時至3時，曾違規離開家居在又一城食肆「望月樓」吃飯，同枱一名家人、及一名同場非同枱男食客亦初步確診，均帶有N501Y及T478K變異病毒株，即極大機會感染Omicron。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，可以確定Omicron在本港社區爆發，除了食客染疫證明餐廳有傳播鏈外，事發已經四天，在社區擴散傳播風險是「極大」，必須加強社區檢測量，並呼籲市民在將至的除夕及農曆新年假期，要避免大型聚會，至於盛傳的「通關」，他認為需要叫停，「處理今次危機先。」



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



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梁子超：食肆或存在空氣傳播

除與確診空少同檯食飯的一名家人外，有同場鄰桌食客亦中招。梁子超表示，可以確定Omicron已在本港社區爆發，打破本港「清零」狀態，食客染疫證明餐廳於當日已存傳播，雖未知傳播途徑，可以是多渠道傳播，除飛沫、接觸物件外，亦有空氣傳播可能，所有食客及員工都有受感染風險，必須加強檢測及檢疫。

梁子超關注，由於Omicron傳染力極高而且病徵輕微，事發至今已四天，該食肆期間仍有營運，確診人士及同場食客亦會四處走動，已不止是該食肆範圍，Omicron在社區擴散傳播風險是「極大」。他指，從歐美及南非經驗可見，Omicron擴散速度是史無前例，故本港必須加強社區檢測量，盡快找出隱性傳播鏈，「早一日發現，多一分機會截斷，遲發現就未必截到第五波疫情。」

▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



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另一宗新初步確診個案為機組人員。梁子超提到，今次社區爆疫涉及兩名空少違規外出，顯示豁免檢疫有漏網之魚。他強調，Omicron傳染力極高，如泰國出現一名超級傳播者已引發大型傳播，他呼籲市民在將至的除夕及農曆迎年假期要避免大型聚會，至於盛傳的「通關」，他認為需要叫停，如今已失去「清零」基礎，「處理了今次危機先」。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片／譚威權攝）

衞生防護中心今晚公布，本港有3宗初步確診個案，其中兩宗與證染Omicron的44歲國泰空少（#12611）有關，他於12月27日曾到又一城食肆「望月樓」與親友食飯，同枱的一名76歲男性家人、及一名同場的34歲男食客亦初步確診，分別都帶來N501Y及T478K變異病毒株。

76歲男病人是空少（#12611）的非同住家人，居於石硤尾澤安邨榮澤樓，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間抽查樣本呈陽性，Ct值大於30，沒有病徵。另一名是34歲男食客，居於屯門藍地屯子圍的村屋，12月29日出現咳嗽病徵，他在地盤工作，當日仍有上班，今日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診，抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值約30。

第三宗初步確診個案是一名47歲機組人員，為早前證染Omicron空少（12610）的同班回港航機同事，一同經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在機場抽取樣本呈陰性獲豁免檢疫，可回家接受醫學監察和定期強制檢測。個案12610確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。