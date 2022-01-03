教育局增設幼稚園教師專業發展津貼　每校可申請10萬至20萬

教育局去年完成檢討幼稚園教育計劃，為加強幼師專業發展，2021/22學年起，為幼稚園中層領導提供在職五星期培訓課程，並向幼稚園提供代課教師津貼；另外，又為參與計劃的幼稚園提供一筆過的教師專業發展津貼，每校津貼金額介乎10萬至20萬元，視乎學生人數而定。



教育局幼稚園教育計劃檢討報告去年8月公布，當局按建議逐步落實措施。（資料圖片）

教育局幼稚園教育計劃檢討報告去年8月公布，當局按建議逐步落實措施，今日向參與幼稚園教育計劃的幼稚園發通函，為加強對幼稚園中層領導的支援，由2021/22學年起於去年，為幼稚園的資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師，提供在職五星期專業培訓課程，課程由教大設計。

當局將為參加者所屬幼稚園提供代課教師津貼，持有幼兒教育證書或以上資歷的代課教師津貼額為每天991元；而持有其他資歷的代課教師，津貼額為每天377元。

津貼大灣區「姊妹園」校交流

另外，當局會為參加計劃的幼稚園提供一筆過的教師專業發展津貼，每校津貼金額分別為10萬、15萬及20萬元，視乎幼稚園於去年9月合資格獲發資助的半日制學生人數而釐定。津貼用途涵蓋多個項目，例如修讀幼教相關的課程、參與幼教相關的國際會議、與大灣區「姊妹園」幼稚園之間的專業交流活動等。

教育局指，有意申請津貼的幼稚園可於1月中前報名，最快於2月或前公布結果，最快3月發放有關津貼。當局稱，審批幼稚園申請時，會考慮幼稚園提交的計劃書及其營運水平，例如，曾因嚴重的管理問題或不當做法而接獲當局書面警告的幼稚園，其申請將不獲批准。