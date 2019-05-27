【幼稚園教育】港大設「玩學相長」計劃　助家長教師推動遊戲教育

「勤有功」，但「戲」未必無益，反而可以幫助幼兒發展。香港大學（港大）教育學院融合與特殊教育研究發展中心（教研發展中心），推行爲期三年的賽馬會「玩學相長」計劃，在幼稚園和社區推行遊戲教育。 計劃針對就讀幼稚園高、中班約4至6歲的兒童，在他們的早期學習階段，把遊戲融入生活和教學中，透過在不同環境中進行的面對面互動遊戲，體現「何時何地何人都齊齊玩」，促進幼兒的社交技能和情感發展。

（由主辦單位提供）

計劃總監、教研發展中心的廖秀卿博士表示：「玩是純天然教育，玩中有學，學中有玩。」在計劃中，遊戲是一種溝通語言，不僅是一種教學媒介。幼兒與成人（家長和教師）和玩伴互動，學習輪流玩耍和等待、接受不同觀點、學懂欣賞以及其他社交技巧。家長、教師跟孩子一起玩，不但可以增進感情、啟發引導，自己也從互動中體會到情緒社交的不足，玩學相長。

計劃採用廖秀卿博士的「社交閃星星」（Social Star Mirror Model）的學習概念模型，有系統地運用互動遊戲去提升幼兒社交等能力。 助家長老師成變革推動者 增加學生學習興趣 從去年9月開始，團隊已到訪六間幼稚園，為老師及學童家長提供公開講座及實習，教授有關遊戲教育方面的專業訓練、實用技巧、培訓套件，最後會有觀課環節作成效評估，支援家長和老師成為變革推動者。參與計劃的幼稚園校長、老師和家長都給予計劃非常高的評價。 天主教聖瑪加利大幼稚園陳紫雯校長指，計劃不是要學校採用一套全新的校本課程，而是基於學校本身沿用的課程、教育計劃，用更好玩的方式呈現，所以老師不需要投放太多精力時間。學校沒有特定的遊戲環節，上課期間任何時間都可以玩遊戲。而經老師調節過課程後，學生的學習興趣大增、更投入課堂。

（由主辦單位提供） 彌補教學盲點 鼓勵老師適量介入 廖博士指出，老師時常以為分組活動是自由玩，不用介入，結果有能力的學生就玩得到，相反的就玩不到，過程中學生可能會缺少自己組織起來、互相學習溝通的動力。在遊戲設計、教具的玩法和物料上，老師可以編排稍作改動，令小朋友有刻意互動的情況。老師介入與否可根據以下三個原則：

1. 可製造互動 2. 令活動更好玩有趣 3. 令原先的活動目標更有意義

+ 9 + 8 + 7

一加一大於二 互動增加互相刺激學習



幼稚園校長和老師們都認同計劃的重點其實在於「互動」。救世軍慶恩幼稚園羅秀芬校長認為，學生自己跟自己玩都會享受玩的過程，但這只限於小朋友跟玩物間的互動；當他面對面跟其他小朋友玩時，大家會看到對方不同的玩法，可互相刺激、啟發，想出更多的點子。

（由主辦單位提供） 聖羅撒幼稚園的廖主任就表示互動可以教導學生處理人際關係，「可以讓他們了解到人的面部表情、眼神代表什麼心境，玩時懂得控制自己的行為、態度」。她坦言看到一些弱勢的學生，從本身不懂得跟別人溝通，到最後會主動踏出第一步，甚至會捨不得參與課堂的家長，令她非常感動。 透過遊戲孩子更易接受規則和道理 除了老師，參加計劃的家長也會將遊戲應用於日常生活之中。聖羅撒幼稚園的「高佬爸爸」在參加計劃前，教導方式是「長氣」、「大聲」、「講道理」，而一對4歲半的女兒態度就「左耳入右耳出」。以前女兒在街上到處跑，他會大吼叫她們停下來，但效果不佳；現在他會叫女兒在街上扮演司機，駕駛著公共交通工具時要尊重人、不可在街上撞到人、要安全。「當她們要跑時，你可以說『前面紅燈』，她們自然會停下來。」他深感透過遊戲跟孩子傳遞規則和道理，可以令她們更容易接受。

左起：天主教聖瑪加利大幼稚園陳紫雯校長、教研發展中心的廖秀卿博士、救世軍慶恩幼稚園羅秀芬校長、北角衛理堂幼稚園幼兒園阮鳳儀校長。（由主辦單位提供） 少了「勞氣」 改善親子關係 另外，他們也學會了一些增進親子關係相處之道。來自中華基督教會長洲堂錦江幼稚園的家長「細細粒」（計劃中的別名）認為，在計劃中得著最大的，是學會「一聲就聽」。「跟小朋友說話，講一句，他不聽，要等一會。其實他是聽到的，他自然會做，這樣親子關係會更好，少了『勞氣』。」



而同校的「M&M」媽媽就學會了多讚賞孩子和即時的讚賞十分重要，「讚賞後小朋友會記住，繼續有良好的行為，甚至做得愈來愈好。小朋友由只想自己做領袖，到最後會懂得欣賞其他同學，能具體說出他們值得稱讚的地方。」

（由主辦單位提供） 何時何人何地都可齊齊玩 當受訓的家長和老師在日常生活及課堂都可以透過遊戲跟孩子溝通，做到廖博士所說的「信手拈來，就地取材」、「何時何人何地都可齊齊玩」，讓學習和日常生活也變成遊戲的一部份，孩子就可以快樂地成長，最後達致家校合作最高的成效。



計劃同時廣泛招募大學生成為遊戲助教，培訓後在幼稚園及社區一起推動遊戲教育活動。而未來，計劃將進一步推廣至更多幼稚園，並在社區舉辦工作坊，吸引家長和幼童參與，預期受惠的包括14間幼稚園超過2200名高、中班學童及其家長、老師及校長，以及8000名參與社區活動之成人及孩子。團隊又會整合一個遊戲教育資源套件給全港幼稚園學童和老師使用，以及建立一個資源網上平台，透過平台和社交媒體，搜集及分享一些好玩的「好遊戲」。

2018/ 2019 年的伙伴學校(排名不分先後)：

香港五常法幼稚園 天主教聖瑪加利大幼稚園 聖羅撒幼稚園 中華基督教會長洲堂錦江幼稚園 救世軍慶恩幼稚園 嘉諾撒聖心幼稚園

2019/ 2020 年新加入的伙伴學校(排名不分先後)：