強制檢測｜21處上榜　包括沙田北京樓、穴居酒屋和駿景園8座

本港昨日（3日）新增29宗確診個案，食物及衞生局今日（4日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名加拿大抵港28歲女病人、一名66歲望月樓女食客，以及一名35歲男病人。

上榜地點包括新城市廣場北京樓、沙田駿景園8座、香港大學梁銶琚樓、銅鑼灣京都廣場地庫吉野家等。



▼1月4日強制檢測公告詳情▼



曾到望月樓人士須向衞生防護中心報告檢測結果

另外，為截斷可能在社區出現的傳播鏈，任何在2021年12月27日下午1時至下午3時期間曾身處九龍塘達之路80號又一城G25號鋪望月樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月3日或1月4日接受檢測，並在收到載有檢測結果的電話短訊通知後，盡快以電話（2125 1111 / 2125 1122）向衞生防護中心報告檢測結果，而在任何情況下均不得遲於2022年1月5日報告。

公告涉及的個案中，包括一名28歲女病人，居於西營盤第三街208號毓明閣1座。她於12月23日前往加拿大，她從加拿大乘搭航班AC007於12月30日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，並入住指定檢疫酒店（西營盤華大盛品酒店）進行強制檢疫。她於1月1日抽取的樣本檢測結果呈陽性，Ct值少於30，涉及N501Y及T478K變異病毒株。病人於1月2日出現喉嚨痛病徵，她於5月2日、5月23日及12月3日於香港接種三劑復必泰疫苗。

▼望月樓群組初確診66歳婦人潛伏期行蹤▼



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66歲望月樓女食客曾到沙田多處

另一名66歲女病人為望月樓食客，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間初步確診。該名女食客屬退休人士，居住大圍恒峰花園二座，12月27日與8位親友在食肆午餐，12月28日到過大圍美田路大飯糖甜品小食屋及美林商場大家樂；12月29日到瀝源社區檢測中心檢測，結果呈陰性，同日中午去過位於新城市廣場的穴居酒屋午餐；12月30日下午去過沙田北京樓午餐，再乘搭九巴88K去到駿景園8座探親友。

▼35歲男病人行蹤▼



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個案中的35歲男病人是免檢疫28歲國泰空姐（個案12676）的家人，於1月2日檢測抽取的樣本呈陽性，CT值介乎30至32 ，無接種疫苗，無病徵。該名男患者同住北角英皇道南天大廈，工作地點在紅磡都會大廈2002室，在本分資本投資公司工作。他於12月28日曾乘搭106號巴士去銅鑼灣吉野家晚餐，約晚上6時半；12月29日上午9時半，訪置富都會7樓湯加，下午6時尖沙咀河內道敍亨軒海鮮火鍋；12月30日晚上7時半到英皇道康福園的太平洋酒吧，晚上10時到康澤花園的麥當勞；12月31日上午到置富都會亞金南洋茶室。

Omicron望月樓群組染疫者座位位置。(香港01製圖）

香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（將軍澳）爆流感

此外，由於將軍澳唐明苑唐煌閣地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（將軍澳）爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何在12月21日至1月3日期間曾身處該校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於1月5日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於1月7日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在1月1日至1月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月4日)▼



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因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。