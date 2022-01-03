Omicron｜20菲傭確診佔今個案7成　半數沙田萬怡酒店檢疫期呈陽性

新冠病毒變種病種株Omicron疫情來勢洶洶。本港今(3日)新增29宗確診個案，28宗屬輸入個案，當中20宗更屬菲傭，佔總體69%。

今日確診的菲傭中，逾半於上月30日乘坐航班菲律賓航空PR300抵港，其中10人於指定供來港外傭入住的沙田萬怡酒店檢疫期間證實確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信涉事外傭於酒店內感染的風險機會較低，惟過去兩日接報大量外傭感染個案，遂要求同層住客及酒店職員加密檢測至每日一次。

翻查資料顯示，自上月底起至今，已陸續有逾30名抵港菲傭確診，涉及航班包括宿霧航空5J272及PR300等，惟被問及有否需要煞停外傭輸港時，歐家榮未有正面回應。



今日新增的10名確診菲傭，在沙田萬怡酒店檢疫期間檢測呈陽性。（鄧詠中攝）

衞生署推斷菲傭來港前受感染 酒店內傳播較低

歐家榮指，今日確診個案中，有20宗來自菲律賓，大部份均是新來港外傭，其中7宗在機場檢測發現，餘下13宗則在入住檢疫酒店後始驗出陽性。他補充指，其中10人於沙田萬怡酒店進行檢疫，並分佈於8樓、24樓及26樓，在入住第3天進行例行檢測證實確診。

他續指，由於個案一起於機場乘搭巴士來往酒店，並獲安排於同一樓層，「相信有可能係當地接觸共同源頭，或當地機場受感染、或在飛機感染」，另據病人CT值所見，相信在酒店內感染風險較低。

當局憂酒店員工被傳染 住客每日都檢測

歐家榮又提到，初步調查未見酒店內有傳播，「但短時間內同一日咁多個案，有憂慮個案傳染左右隔離、甚至員工」，當局審慎起見，已安排同層住客加密檢測，未來一周每日要接受檢測，為期7天，並會要求酒店安排員工每日檢測一次。

沙田萬怡酒店回覆查詢時則指，由於涉及住客私隱，不會披露相關細節，並已與當局緊密聯繫。

國泰馬尼拉航班即日起禁飛14日

翻查資料顯示，上月29日已錄得有菲律賓外傭確診，該女傭曾於上月27日乘坐航班5J272抵港，緊隨其後，有5名菲傭亦緊隨其後於上月31日證實染疫，亦曾乘坐同一日的涉事航班。此外，亦有8名於上月29日乘坐航班5J272抵港的菲傭確診；另有4人曾於12月30日乘搭航班PR300，隨後證實染疫，連同今日新增的20名確診外傭，已有逾30人先後染疫。

衞生署今日再公布，由於國泰航空營運於1月1日由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班CX906有七名乘客經抵港檢測呈陽性，遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機在1月3日至16日期間馬尼拉着陸香港。