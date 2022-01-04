童年遭性侵變滿腦性思想　退休漢利誘12歲男童互相手淫　囚6年半

過往有達13項風化案底的退休漢，涉在玩具店認識12歲男童後，不僅在巴士上摸男童下體，更多番到他住所替男童手淫，又以遊戲點數及AirPods Pro作利誘，要對方說「契老竇我愛你」。他早前被裁定非禮等罪罪成，報告顯示他年幼亦曾被性侵，自此滿腦子出現性思想，曾偷看母親洗澡及非禮胞弟，又有孌童癖，涉案男童事後受嚴重心理壓力，望被告可判囚終身。法官直言，被告曾遭性侵，應明白其行為對涉案男童所造成的長遠影響，考慮到他對社區的年少男童會構成危險等，重判他6年半監禁。



被告趙南森又名趙淑謙（63歲，退休人士），他經審訊後被裁定非禮及向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪罪成，案發時間由2019年至2020年9月1日。

被告10歲時曾被性侵自此滿腦性思想

被告的精神及心理報告顯示，被告10歲時曾被性侵，自此滿腦子出現性思想，沉迷於色情影片，更會偷看母親洗澡及非禮胞弟。雖然他否認自己對兒童有性慾望及同性戀，但報告認為他有孌童癖，特別喜好年幼男童，報告指他重犯機會中至高度。

事主對被告行為感憤怒

事主X的創傷報告則提到，X受到嚴重的心理壓力，對被告行為感憤怒，亦自責未有尋求父母協助，又懼怕被告會報復自己的家人，希望被告可以判囚終身，或裝上追蹤器以防他再犯案。

X的父母的報告顯示，他們擔心事件會令X錯誤理解性知識，亦會影響他的性觀念，直言無法原諒被告。

被告以禮物引誘X

法官判刑時指，被告在玩具店出錢助X解圍，令X在沒有防備下留下電話及學校地址，從而再接觸X，又用禮物引誘X，又指在巴士上發生的非禮事件涉預謀，被告著X坐在上層最後排靠窗位置，令X無法離開，乘客亦無法見到被告的惡劣行為。

事主X事前無性經驗

法官也提及，X在被告替他手淫前並無性經驗，而且案情可見X沒有半點自願，而X更形容被告為「變態男人」，又指被告年幼同曾遭性侵，應明白其行為對X造成的長遠影響，考慮到被告的重犯機會、孌童癖，認為他對社區的年少男童構成危險，因此要判處阻嚇刑罰。

二人在玩具店相識

案情指，X於2019年10月22日，因在玩具店被發現打開了一盒玩具，被告上前代為付款，二人才相識。後來X與被告見面，打算歸還款項，被告拒絕收款但跟隨X搭巴士，並在巴士上隔著校褲摸X下體。

兩人曾互替對方手淫

及後，被告又到X的住所，二人在後樓梯見面時，被告要求X替他手淫，他亦有替X手淫，之後亦兩度再到X住所替X手淫。事件直至X父母查看兒子手機才被揭發。

事主曾在被告手中獲多項禮物

二人之間的訊息紀錄顯示，被告以遊戲點數及AirPods Pro作利誘，要求X 每日早午晚說「契老竇我愛你」及與他吃午餐10次。X在案發時段期間，從被告中獲得多項禮物，包括現金、陀螺、AirPods Pro等。

案件編號：DCCC 265/2021