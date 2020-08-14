貨車司機稱對女性失信任　轉同性發展兼與3男童肛交　囚7年半

貨車司機認識三名12至14歲男童，並成為他們的「契哥」。司機趁男童作客其家中時，多番和對方肛交。此外，他曾和其中兩名事主互相手淫，3人圍圈口交，及玩「鬥快射精」等遊戲。司機早前承認與16歲以下男童肛交、向16歲以下男童作出猥褻行為共8罪，今（14日）在高等法院遭判囚7年半。而庭上透露，曾經離婚的被告，於案發前曾有一名女友。惟兩人分手後，被告大受打擊，因此對女性失去信任，認為和同性較有安全感。惟他在案發時間，亦定期召妓。

被告陳耀樑（40歲），從事運輸工。他早前承認於2018年至2019年5月，在上水一單內與3名16歲以下男童X、Y、Z肛交，以及向X、Z作出猥褻行為，事發時3人介乎12至14歲。

被告陳耀樑在高等法院承認非法肛交及非禮等8項罪名。(資料圖片)

案發時仍定期嫖妓

法官判刑時透露，被告於2006年和前妻離婚。他於2015年和另一女子拍拖，惟他們於兩年後分手。被告因此對異性失去信任，並覺得與同性較有安全感。

此外，法官又引述被告的心理被告，指他在案發時有孌童傾向，惟他在案發時期定期嫖妓，以滿足性需要。

事主X曾有自殺念頭

報告評估，被告重犯的機會屬中等。而根據事主的創傷報告，被告的行為對X的心理有影響，X有創傷後遺症的徵狀，出現自殺念頭。而Y則未有因事件感不快，情緒穩定。

未有使用安全套

法官指，本案非同類中最嚴重，但法庭要向公眾傳達訊息，法庭不容此類罪行。法官亦斥責，被告在案中未有使用安全套，令事主有感染性病的風險，猶幸他們未有感染性病。而考慮被告和事主的年齡差距，事件對事主的影響等因素，遂判被告監禁7年半。

為男童Y修理單車並肛交

案情指，被告於2018年6月透過男童A結織Y，後來成為對方的「契哥」。於2018年11月某日，Y帶單車到被告家修理，期間兩人肛交。

X則透過Y認識被告，並於2019月2月某日在被告家中留宿。而X洗澡期間，被告走入浴室，與對方同浴。X答應讓被告做其「契哥」後，兩人肛交。於2019年3月中，在A在場下，被告和X再次肛交。

與兩男童玩圍圈口交等性遊戲

而Z則於2019年3月透過A認識男童Z，他和X於2019年4月到被告家中。三人在單位內互相觸摸對方，更幫對方自瀆及圍圈進行口交，最後更自瀆「鬥快射精」。此外，被告亦於2019年4月至5月間，在單位內再與Z及Y肛交。

X失踪尋回透露曾與被告肛交

於2019年5月，有社工報稱X失蹤。而X被尋獲後，透露曾和被告肛交，事件東窗事發。而Z和Y的智商只有邊緣水平，Z曾患過度活躍症和有讀寫障礙。

案件編號：HCCC77/2020