前記者認港鐵站偷拍兩女子裙底　判感化12月　官叮囑要完成治療

有線《新聞刺針》及《蘋果日報》調查組前記者丘庭亮，去年9月在尖沙咀港鐵站的扶手電梯偷拍2名女子裙底，當場被捕。他在警誡下稱出於性滿足才以身試法。他早前承認1項作出有違公德的行為罪，案件今（5日）在九龍城法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵考慮到被告認罪，事後積極尋求協助，認罪有悔意，判其12個月感化令。黃官另提及過去有被告在自身問題獲改善後，因未有再接受治療而再犯案，叮囑被告必須完成相關治療。



被告丘庭亮，22歲。他被控於2021年9月26日在尖沙咀港鐵站近B2出口的扶手電梯作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即以一部手機電話的攝像鏡頭拍攝女子X及Y裙底的影片。

官指曾見例子未依時治療後重犯

辯方求情指，丘明白且願意遵守感化條件，相信感化令對其更生有良好及正面影響。黃官判刑指，丘曾主動尋找專業人士幫助且認罪，判其遵守12個月感化令。黃官另提及以往很多被判處感化令的被告，在自身情況獲得改善後就未再有依時接受治療，並重新犯案，告誡丘必須要完成相關治療。

丘警誡下稱出於性滿足犯案

案情指，兩名便衣警於當日下午在尖沙咀站巡邏期間，發現被告丘庭亮四處張望、形跡可疑。丘之後尾隨事主X及Y，並用手機放在兩人裙底位置附近，案發經過遭便衣警目擊。便衣警遂截停丘，並在其手機發現一段長1分38秒的裙底及大腿影片，丘警誡下承認是出於性滿足犯案。

案件編號：KCCC 3398/2021