前記者偷拍2名女子裙底　警誡下稱為性滿足　下月判刑

有線《新聞刺針》及《蘋果日報》調查組前記者丘庭亮，於今年9月在尖沙咀港鐵站的扶手電梯偷拍2名女子裙底，當場被捕。他在警誡下稱出於性滿足，才以身試法。他今（23日）在九龍城法院承認1項作出有違公德的行為罪，辯方求情指，被告因未能適當地宣洩情緒而犯案，事後多次向精神料醫生求醫，對自身問題已有深切了解，重犯機會低。黃雅茵裁判官將案件押後至下月5日判刑，以待索取背景及感化報告，被告獲准保釋候判。



被告丘庭亮，22歲。他被控於2021年9月26日在尖沙咀港鐵站近B2出口的扶手電梯作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即以一部手機電話的攝像鏡頭拍攝女子X及Y裙底的影片。

案情指，兩名便衣警於當日下午在尖沙嘴站巡邏期間，發現被告丘庭亮四處張望、形迹可疑。丘之後尾隨事主X及Y，並用手機放在兩人裙底位置附近，案發經過遭便衣警目擊。便衣警遂截停丘，並在其手機發現一段長1分38秒的裙底及大腿影片，丘警誡下承認是出於性滿足犯案。

被告丘庭亮今承認1項作出有違公德的行為罪。(資料圖片)

辯方呈上被告家人和女友的求情信

辯方求情時，呈上由邱、其家人、女友及老師等撰寫的求情信，指其有良好背景，無案底。另指邱當日是因未能以適當的方法宣泄情緒才會犯案，被捕時亦即時承認犯案，現已有深切悔意。

辯方續指，邱事後六度向精神科醫生求醫，對自己的問題已有深切了解，日後會積極面對問題及接受治療，其重犯機會不高，希望法庭能為其索取社會服務令報告。惟黃官認為社會服務令並不合適本案，決定僅為邱索取背景及感化報告。

案件編號：KCCC 3398/2021