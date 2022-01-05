染疫國泰空姐母親每天早上維園跳廣場舞　疑遠距離傳染路過測量師

本港疫情大反彈，瀕臨大爆發邊緣。衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，昨日公布的感染源頭不明測量師，他每天上班時會經過維園，而日前已確診的國泰空姐同住母親，確診送檢疫中心前，每天早上都會在維園跳舞，當中曾與測量師有遠距離接觸，二人在戶外相距約20米。

此外，當局追查八達通資料後，又發現二人在相若時間，曾在天后陸田園餐廳用膳，而測量師的病毒基因分析結果，亦與最先確診的空姐吻合，高度懷疑屬於同一群組，當局會繼續追查兩者的感染途徑。防護中心總監徐樂堅指，倘確認兩者是在露天、遠距離及互相戴口罩的情況下傳播病毒，意味社區傳播風險極高，呼籲曾去過維園的市民都及早接受檢測。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（歐嘉樂攝）

早前免檢疫的國泰空姐（#12676）染疫，及後傳染她的同住母親（#12754）。不過，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，該名母親每早都會在維園跳廣場舞，並衍生出不同個案。

當中涉及一名48歲女士，她與染疫的空姐母親是朋友，二人經常食飯跳舞，1月4日檢測後，CT值達21；另一人則涉及43歲印傭，她曾與空姐母親在家中聚會，在1月2日發病，1月4日接受檢測；第三人則涉及59歲女士，她住在天后，亦是空姐母親的朋友，二人常一起活動及用餐。該名女士居於天后翠巒閣，曾於12月31日與空姐母親一起在陸田園餐廳一起吃早餐，而據八達通紀錄，屯門測量師(12767)曾在差不多時段同場。而這名初步確診的患者，曾於1月2日去過工展會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（歐嘉樂攝）

上班時經過維園 有遠距離接觸

此外，日前被指感染源頭不明的測量師（#12767），感染源頭亦可能來自空姐母親。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，測量師住在屯門翠寧花園，並在北角電氣道169號理文商業中心工作。

徐樂堅指，測量師住在屯門，每天上班時，他會先乘巴士到維園，再經過維園前往上班地點當。他在維園經過時，亦曾留意到有人晨運及跳廣場舞，當中曾與空姐母親有遠距離接觸，二人在戶外相距約20米。他無外遊紀錄，亦未曾到訪又一城、望月樓等。

張竹君說，經化驗後，發現測量師的病毒基因分析與最先確診的空姐吻合。而根據測量師的八達通資料，再進一步發現在12月31日早上，他曾在「陸田園」用膳，剛巧空姐母親及另一初步陽性個案亦在類似時間用餐，故須再作調查。

徐樂堅補充，倘兩者是在維園傳播病毒，「當時維園好多人經過，做緊運動，受病毒暴露風險好高，呼籲去過維園嘅人都要接受檢測。」

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測量師曾到訪多處 曾去Staycation

徐樂堅表示，空姐母親及測量師均沒有打針，故二人病毒載量很高，並在確診前到訪過很多地方，故構成風險。

張竹君表示，測量師在1月2日發燒頭痛，1月3日到屯門何漢明醫生診所求醫，等候室當時約30名病人，之後須強制檢測。他曾在12月12日、12月27日、1月2日期間，帶子女到屯門萬能閣的「禮悅劍擊學院」學劍擊，故家長及學員要送檢。另外，他亦在屯門柏麗廣場學普通話。

張又指，測量師曾分別在1月1日及2日，在南豐紗廠及屯門市廣場「AEON」行街。他在12月30日期間，亦曾在1時半至4時到訪M+博物館。另外在12月23至24日，亦曾到北角維港凱悅尚萃酒店「Staycation」。

此外，傳染期及僭伏期期間，測量師曾去過多20間食肆，包括屯門「芝味屋」、「初見」、「雅翠餐廳」、「HeSheEat」等。

▼1.4屯門翠寧花園2座封區檢測▼



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染疫印傭曾與朋友聚會

徐樂堅又指，今次中招的印傭CT值只得13，即病毒載量很高。她在發病前及放假時，1月1日及2日曾與印籍朋友聚會及用餐，亦有在教會內聚集，當中涉及50多人的聚會。

至於由國泰空姐引發的跳舞群組，有9名密切接觸者上了海洋光譜號遊輪，張竹君指遊輪公司有要求乘客使用一個手機APP，可得知在船上於1.5米距離內約15分鐘的人士資料，經追查後找到11名乘客及7名船員界定為他們的密切接觸人士，全部都會送檢疫中心隔離。