海洋公園、迪士尼周五起暫停開放　張敬軒8場演唱會延期｜Omicron

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，第五波疫情爆發。特首林鄭月娥今日（5日）宣布，為減少人流聚集，收緊本港防疫措施，一些受第599F章規管的餐飲業務處所和表列處所將周五（7日）凌晨起關閉，當中包括海洋公園、海洋公園水上樂園、香港迪士尼樂園及西九M+博物館。



另外，康文署屬下的場地亦會跟從措施關閉，英皇娛樂宣布，正在紅磡體育館舉行的張敬軒演唱會，周五起的8場場次延期。



林鄭月娥解釋，部分公務員需要落區工作，全面推行在家工作影響公共服務運作。（歐嘉樂攝）

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新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，新一波疫情有急促變化，特首林鄭月娥宣布，為減少人流聚集，收緊本港防疫措施，她形容，程度與疫情第三、四波大致相似。

康文署場地周五起關閉

林鄭月娥公布，由周五（7日）凌晨起，將關閉酒吧、酒館；另外，一些受第599F章規管的餐飲業務處所和表列處所，當中包括遊戲機中心、桑拿浴室、健身中心、遊樂場所，即主題公園、博物館、公眾場所、美容院、郵輪等將需要關閉，康文署屬下的場地亦會跟從措施關閉，因此正在紅磡體育館舉行的張敬軒演唱會，周五起的場次要延期。

海洋公園、海洋公園水上樂園及香港迪士尼樂園將會跟隨措施暫停開放，兩所場地的發言人表示，退票流程將於較後時間公布。

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漁農美食加年華、單車節取消

另外，本周六（1月8日）舉行的本地漁農美食加年華、原定在1月16日舉行的香港單車節取消；另外，本地遊及由兩所遊輪公司辦理的公海遊將要隨措施暫停。