遊行後涉碼頭誤殺｜遭事主踢臀見其神情凶惡　被告認曾雙手推對方

男售貨員涉於6.16港島遊行後在中環碼頭誤殺六旬漢案，今(7日)在高等法院續審，控方播放被告被捕後與警方的錄影會面，被告透露當日參與遊行後準備乘船離開，期間聽到事主在他後面搜隊，並與一名女子口角，他才轉身加入罵戰，他當時見事主手持啤酒，之後他便轉身繼續排隊。但覺事主向他右臀踢了一下，他見事主神情凶惡，便雙手推事主鎖骨位置，事主便與一名女子一同跌倒在地。該女子即自行站起來並離開，事主卻失去知覺。目擊事件的女證人稱，被告推人時情緒激動。



周插隊引起罵戰

被告梁清言(28歲)在錄影會面透露，他於2019年6月16日參加過遊行後，晚上9時半和女友到中環碼頭排隊乘船，準備前往尖沙咀。期間，事主周鎮和(63歲，即案中死者)趁排隊的人龍前行時，在被告後插隊。當時周手持一罐酒，被告認為周當時飲醉酒，不欲和他爭吵。惟有女子指責周插隊，周反駁：「排乜嘢呀，排你老母。」又用手撥開女子。被告因此加入罵戰，期間他曾以粗言罵周，周則回應：「唔洗講老母呀。」

被告梁清言(右)在會面錄影稱，死者周鎮和跌倒後有恢復呼吸，警員到場後亦沒有叫他留下，故他便乘船離開。(朱棨新攝)

被告用雙手推周的鎖骨位置

被告和周口角後便轉身繼續排隊，但周卻腳踢他的右臀部，他便再轉身。被告形容，周當時神情凶惡，未有說話。被告用雙手推周的鎖骨位置，周先撞到一名女子，繼而和該女子一同倒地。

警方當時未有要求被告留下

該女子起身後離開，周則失去意識，有多人見狀替周急救。周之後恢復呼吸，其中一名有份為周急救的男子報警。警員到場後，未有要求被告留下，他便繼續排隊並離開。

女證人劉彥容供稱，她當日目擊事件發生，並見被告梁清言推撞時情緒激動。(朱棨新攝)

女證人指被告當時情緒激動

女證人劉彥容供稱，周插隊時步履不穩，並向被插隊的女子講粗口，反指責她們插隊。被告因此和周口角，並遭周腳踢。劉亦形容，被告及後推周時情緒激動。辯方盤問指，被告推周前，周曾靠向被告，劉同意。

被告梁清言，28歲。他被控於2019年6月18日，在港非法殺死周鎮和(63歲)。

案件編號：HCCC128/2020