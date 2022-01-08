Omicron｜劉宇隆：已守唔住　疫情海嘯式爆發　學校或須停課

變種病毒Omicron來勢洶洶，社區已現多條傳播鏈。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（8日）形容，「Omicron已經係守唔住」，疫情已海嘯式爆發，目前應盡量遏止疫情的高度和速度，避免令醫療系統崩潰，否則死亡率將會急升。他提到重點是要提升疫苗接種率，形容兒童和長者接種率低是「兩頭唔到岸」，應「迫兩頭去打針」，以預防重症。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，現已進入第五波疫情，昨日出現無源頭初步陽性個案，社區已有多條傳播鏈，相信要更多時間觀察疫情，預料禁晚市等新一輪收緊社交距離的措施，在1月20日屆滿後需進一步延長，若出現源頭不明個案，則要考慮停課和公務員在家工作。



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許樹昌早上在商台節目《政經星期六》表示，昨日初步陽性的58歲女理貨員，暫仍未知感染源頭，須待基因排序結果才有客觀指標，惟該病人去過許多地方，令人憂慮，若最終證實是感染源頭不明，將更令人更憂慮。

他又指，社區已出現多條傳播鏈，形容已進入第五波，衞生署已盡快將密切接觸者送往檢疫，亦已加密做檢測，希望能將疫情控制，不會再在社區擴散，不會令疫情爆。他又指，Omicron比Delta的傳染力高4至8倍，國泰空姐母親已直接或間接傳染13人，達4代傳播，起碼有3條傳播鏈，可見傳染性之高，加上他無打疫苗，令病毒量更高。

▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼



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他稱，近日多了傳播鏈，形容政府周三（5日）突然推翻決定，宣布禁晚市、關閉多個處所等的決定是迅速，但需更多時間觀察疫情發展，相信將要進一步延長收緊距離措施的時間。他又呼籲餐廳開門後便要開啟空氣過濾器、市民進食後要立即戴上口罩，並要避免大型聚會。至於應否停課和公務員在家工作，他表示，要推乎會否出現源頭不明個案。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，「Omicron已經係守唔住」，若有群組爆發到第五代傳播，其分支已無法再找到，「每一個市民都要有心理預期，我哋𠵱家已經係進入好嚴峻，呢個已經係一個海嘯式，只不過呢個海嘯我哋盡量將佢嘅速度、將佢嘅高度㩒令我哋個醫療系統唔好崩潰」，一旦醫療系統被壓垮，死亡率將急升。

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他又引述海外研究指，「第二、第三針防禦能力係得幾個星期，第三針係幫你多兩個月度㗎咋，跟住都會感染，所以唔好再拘泥於究竟係咪會預防到感染，係預防唔到㗎」，但他強調疫苗能防範重症，「咁我哋就咬緊牙關，總之市民打邊一種都唔緊要，總之要快啲去打」。

80歲以上長者接種率僅23%，而70至79歲亦差不多，而12歲以下兒童更是無法打針，他擔心一旦兒童大規模爆疫，將令兒科服務崩潰，形容最脆弱的兒童和長者接種率仍強差人意是「兩頭唔到岸」，「要迫兩頭要去打」。他指。「重中之重一定係老人家，老人家第一針嘅好處係遠遠好過任何市民嘅第三針，或者年輕人嘅第一針」，強調要再思考打針的次序。

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他透露，專家委員會正加緊開會商討，進一步降低接種年齡。許樹昌補充指，衞生防護中心今日會向委員派發相關文件，並在下周三（12日）開會，他形容降低接種年齡是「防坡堤」。至於日後是否需要打第4針，預料今年中會有第二代疫苗面世，相信第4針將會注射新一代疫苗。

劉宇隆又指，現時接種疫苗量已經「去到盡」，昨日（7日）已達4萬針，但強調打針要有先後緩急，長者條隊要去得快，「所以佢一定要諗一個策略，老人家第一針，你畀佢去先，呢個就係優先中嘅優先，老人家第一針嗰條隊係要短到佢嗰日想打佢就有得打」，他形容每一針都很寶貴，政府要設法打通現時接種量的樽頸，包括增加接種中心或流動打針點。

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