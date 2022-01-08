洪為民生日宴︱創科局鍾偉强、張曼莉致歉：赴業界宴會敏感度不足

港區全國人大代表洪為民在周一（3日）晚上舉行的生日宴會爆疫，多名出席的高官須隔離檢疫。有出席宴會的政制及內地事務局副局長胡健民事隔兩日，今早（8日）才發聲明指，已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，並就事件向社會致歉，他的聲明較多名高官昨晚已就事件致歉遲。

同樣有出席生日宴的創科局副局長鍾偉强和政治助理張曼莉近中午發道歉聲明，但強調上任以來，一直有出席業界及社會各界別人士組織的活動，以聯繫各界、形容洪為民的生日宴是「業界人士宴會」，強調當晚有使用「安心出行」、佩戴口罩和提早離場，但承認警覺性和敏感度不足，向社會「深切致歉」。



胡健民今早發聲明指，周一晚上曾短暫逗留一個生日聚會，出席者涉及變種病毒Omciron的陽性或初步陽性個案，因此已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

他稱，現時疫情嚴峻，就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會致歉，強調已汲取教訓，往後加倍警惕。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

同樣有出席活動的創科局副局長鍾偉强和政治助理張曼莉隨後亦發道歉聲明，但強調上任以來，一直有出席業界及社會各界別人士組織的活動，以聯繫各界、加強與各持份者的互動。

聲明中形容「洪為民」生日宴為「業界人士宴會」，又指當晚有跟從法例規定包括佩帶口罩、使用「安心出行」，並於宴會中提早離場，並在出現變種病毒個案後，全力配合衞生防護中心的調查工作，並於今日清晨到竹篙灣隔離。

他們又指，「現在回想，我們的警覺性及敏感度確實不足」，兩人聲明中，在一番解釋後才就事件向社會「深切致歉」，強調已汲取教訓，以後定必加倍警惕。

廉政專員白韞六、財經事務及庫務局局長許正宇和副局長陳浩濂、以及警務處處長蕭澤頤，昨晚已先後發聲明，就出席派對而增加抗疫工作的負擔而致歉。

洪為民生日宴上前日（6日）開始，有參加者初步確診，為37歲的香港廠商聯合會青年委員會委員王詩雅，她晚上9時半才到場，因此本來只有民政及事務局局長徐英偉要隔離檢疫，惟至昨日再添一名初步確診者，是香港電台普通話台主持人楊子矜，她傍晚6時許已到場，令檢疫人數或擴至所有曾出席派對的170人，多名高官、立法會議員等均被送檢。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

