Omicron｜北角證券公司累計3人染疫　新增患者居美孚新邨無打疫苗

變種病毒株Omicron來勢洶洶，本港今(10日)新增24宗確診，包括19宗輸入及5宗本地個案，由國泰空姐母親引發的北角中信證券群組繼續擴大，兩名相關人士初步陽性，港府晚上圍封荔枝角美孚新邨第五期，全廈需作強制檢測。



涉事患者是於中信證券工作的52歲男子，本身沒有接種疫苗，其兩名同事早前確診，遂於前日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，昨日檢測呈初步陽性，他期間曾到沙田帝逸酒店短暫居住。另一人則是群組源頭的同住家人，今日亦相繼中招。



▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



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由國泰空姐母親引發的傳播鏈，繼續蔓延至中信證券群組。首名證實確診的中信證券患者，是個案#12825，其妻子曾與空姐母親在天后陸田園餐廳小廚食早餐(個案#12841)。他隨後傳染至另一名居於太古城燕宮閣的74歲同事(個案#12880)，兩人共事以外，曾在元旦出席福建中學校友會聚會，並於北角電氣道康宏匯地下百匯軒用膳，同場60至70人需送往檢疫。

▼1.5衞生署到DIVA陸田園餐廳小廚調查▼



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群組一患者在觀塘羅兵咸工作

今日再增兩名相關人士初步確診，其中一人是個案#12825及個案#12841的同住家人，

該初步確診患者於觀塘羅兵咸事務所工作，最後上班日為上周一至三(3、4及5日)，曾與家人前往黃大仙拜神、九龍灣德福廣場「靠得住粥麵小館」用膳，以及於九龍灣星格流行學院跟十多位人士一同練歌等。

美孚新邨患者曾入住沙田帝逸酒店

另外，個案#12825再傳播至另一位居於荔枝角美孚新邨第五期的52歲同事，他同於北角中信証券工作，最後上班日期為本月5日，他上周六(8日)被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，翌日開始喉嚨痛、咳嗽，本身沒有接種疫苗。他曾因擔心疫情，遂曾在沙田帝逸酒店短暫居住，本月4日曾前往大快活及大家樂買外賣，本月5日則曾到訪「四寶食堂」吃早餐。換而之，即前後已有3名中信証券職員染疫。