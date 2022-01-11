Omicron 新冠肺炎 檢疫大廈，3個方法手機一鍵即查檢疫地區、商店、食肆名單｜新冠肺炎變種病毒Omicron於香港爆發，每日幾乎都有數十宗確診過案，當然減少外出、留在家中抗疫為最好。不過如仍需要外出，最好出門前手機即查哪些檢疫地方，盡量不接近這些高危地方，減低中招機會。



盡可能避免前往最近曾檢疫的地方、食群，減低中招機會。（資料圖片）

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想最快一手得知最新本地檢疫地區情況，主要有3個方法。只需要利用手機上香港政府官方「2019冠狀病毒香港最新情況」網頁、或第三方的COVID-19 香港確診大廈搜尋器都可以很快找到本地最新檢疫資訊。

不過論最方便的，記者就認為使用WhatsApp「新冠肺炎資訊平台 by Clare.AI」，可以直接在WhatsApp內輸入打算前往的地區，就很快一表顯示出來。想知道如何使用這3個方法來一鍵即查檢疫大廈、地區或食肆，點下圖即睇詳細方法👇👇👇👇

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方法1 連結 👉WhatsApp「新冠肺炎資訊平台 by Clare.AI」

方法2 連結 👉官方「2019冠狀病毒香港最新情況」網頁

方法3 連結 👉COVID-19 香港確診大廈搜尋器

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受 Omicron 變種病毒影響，香港即將迎來第 5 波的新冠肺炎疫情；今次的變種在傳播性上比從前的版本更為強勁，隨著感染範圍擴大，恐怕未來要入住檢疫中心進行隔離觀察的市民將會增加。而香港電訊商亦在此時推出不同的隔離數據優惠政策，以免旗下用戶因突如其來的隔離而與世隔絕。即睇全文 👉 前往