警員觀塘遭割頸　青年行兇前寫下遺書稱絕不自殺　認意圖傷人候懲

2019年10月正當反逃犯條例的示威漸催激烈之際，一名青年在在觀塘地鐵站出口的行人天橋，用疑似鎅刀物體割一名軍裝警員的頸部。青年原被控企圖謀殺罪，他今(11日)在高等法院改認刑責較輕的意圖傷人罪。案情透露，被告被捕後保持緘默，警察在其家搜出遺書，並提到：「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政！」控方亦指，若被告傷及事主的傷口稍微深若數毫米，已足以致命。被告在自撰的求情信稱，已作反省，並希望仇恨不會滋生。法官把案押後至本月17日判刑。



企圖謀殺罪准留法庭檔案

被告許添力，現年21歲。他被控於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口附近行人天橋意圖謀殺梁兆祥，及同日同地意圖使梁兆祥身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

被告今承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪，但否認企圖謀殺罪。控方申請把企圖謀殺罪，保持在法庭檔案內，獲法官批准。

被告行過事主身旁突施襲

控方案情指，事主當日與約30名警員，被派到觀塘一帶群眾聚集的地方維持治安，他們在觀塘地鐵站一帶查看後準備撤退，由於現場人數眾多，事主待所有同僚都到歸隊才離開，被告在人群當中，他行至事主的右方時突然拿出疑似鎅刀的物體割向事主的頸部，並立即逃走，事主即追截並終把被告逮住。

身上有惠康禮券及麥當勞餐券

被告在事發後約10分鐘後，由警員押上警車帶走，他一直保持緘默。警方在其隨身物品發現腰包、黑手套及黑手袖，並有一些惠康禮券及麥當勞餐券。警方到被告家中搜查，發現一封疑似遺囑的文件在一信封內，另有更多惠康禮券及麥當勞餐券，及一些急救物品等。

遺囑稱殺死我一定是暴政

被告在那份疑似遺囑的文件上，主要交代他想如何處理其葬禮，及如何處理他一些物品，他並在文件上寫上一句：「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政！」

傷口稍深數毫米可致命

至於受傷的事主，當日即被送到聯合醫院，並在深切治療部留醫，他的頸部甲狀軟骨有3.5厘米傷口，部分咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。醫生報告指，若傷口稍深數毫米或角度稍移，已足以成致命傷勢。

求情稱患自閉症當日與女友失散

辯方求情時呈上被告的精神科報告，指被告當日和女友遊行，期間和女友失散，他擔心女友被捕，故在現場大叫，希望同樣被捕，從而得知女友身處何方。報告又指，被告患有自閉症，案發時受該病影響。法官聽罷表示不會接納其說法。辯方續指，被告非有預謀犯案，他在案發時獨自行事。

自撰求情信稱望仇恨不會滋生

辯方亦呈上被告親撰的求情信，法官看罷後問被告會否在庭上讀出。被告最終在庭上讀出，指向事主、其家人等作深切慰問，望親自向事主致歉。被告指，案發時因仇恨、愚昧等犯案，但現時反省，希望仇恨不會滋生，社會不會撕裂。他已報讀課程，望日後成為心理學家。多名女旁聽人士聽到被告讀出求情信時不禁抽泣。

案件編號：HCCC293/2020