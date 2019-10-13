【10.13罷買】警員觀塘站遭割頸血流如注　涉事者被捕

過百名黑衫示威者今(13日)下午聚集apm商場中進行快閃行動，破壞商場內的丼丼屋及元氣壽司。其後有防暴警察到場，執法期間在現場市民引發大混亂，有人以利器襲擊警察頸部，警員受傷血流如注。其餘警察將涉事示威者壓在地上制服，行動中至少拘捕兩名人士。 警方在其後公開指，在下午有警員奉命到港鐵觀塘站處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被暴徒以利器從後割頸。有警員頸部受傷流血，被送往聯合醫院救治，送院時清醒。 警方已即時於現場拘捕兩人。警斥責「暴徒行徑嚴重威脅警務人員的人身安全，以利器襲擊可以致命，警方必定全力追究。」

一名黑衣示威者冷不防以利器刺向一名警員後頸，其過程被電子傳媒拍下。（有線電視截圖）

有網民今日（13日）發起「18區開花」行動，於全港發起商場進行罷買日。觀塘站在下午近4時關閉，apm商場內陸續有商舖拉閘，當時有過百名黑衫示威者聚集商場中庭商討對策。直至5時， apm附近有防暴警察重駐，部分示威者開始撤離，但亦有數十名示威者經商議後，決定再進行快閃行動，破壞商場內的丼丼屋及元氣壽司。

其後不後，廿名防暴警察走上apm出口通道，疑準備有所行動，當時商場內仍有大批在場人士逗留，現場非常混亂。就在人多擠擁嘈雜、場面混亂之際，一名穿黑衣者以利器快速刺向一名警察頸部，受傷警員隨即血流如注，現場一片驚惶。其他防暴警察見狀，馬上「回馬槍」折返，追捕施襲者，最終將施襲者壓在地上制服及拘捕。

在場市民見狀起哄，由於事發通道相當狹窄，警民之間有所碰撞。《香港01》記者目擊，身旁有一名白衣少女因不滿防暴警察不停來回推撞，並擠壓其身體，遂高聲責罵，及以拳頭拍打對方膊頭一下，該防暴警察即喝斥「係咪襲警呀？」，未幾便將少女扯進防暴警察圍內將其拘捕。

少女被捕引發現場混亂升級，防暴警察多次近距離向人群施放胡椒噴霧及舉槍，多名市民及記者「中椒」，包括《香港01》記者。在場人士不斷喝罵，防暴警未有理會，循商場旁樓梯離去，行動中至少拘捕兩名人士。

警方: 被暴徒以利器從後割頸 必全力追究

警方在6時40於在facebook發公告，指在下午5時半左右，有警員奉命到港鐵觀塘站，處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被暴徒以利器從後割頸。有警員頸部受傷流血，被送往聯合醫院救治，送院時清醒。 警方已即時於現場拘捕兩人。

警方指，暴徒行徑嚴重威脅警務人員的人身安全，以利器襲擊可以致命，警方必定全力追究。