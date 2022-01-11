霍家爭產案　長房子女就南沙項目爭拗　庭上指霍英東遺產達113億

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，原在前特首董建華及前律政司司長的梁愛詩介入下，於2012年達成和解。惟長房三子霍震宇，指胞兄霍震寰隱瞞南沙發展項目股份回購協議，要求重啟訴訟獲批。霍震宇和兩名胞姐其後入稟，要求長房子女共同持股的公司，回購南沙項目部份股權。案件今(11日)在高等法院開審，由長房次女霍麗娜先作陳詞。庭上透露，霍震寰曾於2012年向前特首董建華提及，當時霍英東遺產逾113億元。



三子與兩女要求回購南沙項目

原告為霍家長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求有榮有限公司，回購南沙項目部份股權。被告則為長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司（下稱有榮）及霍英東基金有限公司等。

料聆訊逾70天

原告霍麗娜聘用資深大律師余若海，霍震宇則由資深大狀Clifford Smith代表，為霍震寰出戰是前律政司司長黃仁龍資深大律師，代表霍震霆為資深大狀杜淦堃，而翟紹唐資深大狀則代表霍英東基金有限公司。

本案原定需審訊60天，惟法官指，估計處理證供需72天，另需10天作結案陳詞。庭上透露，霍震宇預計於下周一作供。

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96年購下南沙地皮打造地產王國

代表霍麗娜的資深大律師余若海陳詞時透露，根據霍震寰於2012年和前特首董建華的對話，提及霍英東遺產逾113億。余又引述《霍英東傳》內容，指霍英東原本涉足本港地產界，但遭英美封殺而賤賣星光行，他因此淡出本港地產市場。 霍英東於1996年以3億元購入南沙地皮，以「打造地產王國」，地皮面積達11000畝。霍英東曾向前新華社香港分社副秘書長何銘思，提供逾35億元，以發展南沙項目。

2007年應可回購該項目

余續指，霍英東透過有榮有限公司，持有南沙發展項目的部份權益，而有榮為霍興業堂置業有限公司的子公司。於1997年，有榮把涉及南沙發展項目權益的1股番禺發展有限公司股份，轉至霍英東基金有限公司。有榮可於2007年6月30日前，回購該1股。

原告認為現時仍可回購項目

余若海強調，余若海強調，1997年的股權轉讓非一般商業上的買賣，目的是替南沙發展項目提供資金，霍英東基金有限公司亦有提供貸款。他強調，該回購現時仍可執行。若2007年回購，需支付23億元。

案件編號：HCA92、274、275/2016